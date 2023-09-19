Рэпер Yarmak резко высказался о блогерше Вербе: "Это последствия российской пропаганды"

Известный украинский рэпер Yarmak, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, резко высказался о скандальной Юлии Вербе.

В частности, музыкант высказался об украинских блогерах. Yarmak убежден, что до начала полномасштабной войны в Украине сфера блоггерства была не слишком развитой, ведь многие пользователи следили именно за российскими знаменитостями. Впрочем, в 2022 году распространился украинский контент. В частности, появилось немало блогеров, которые действительно сознательные, объединяются ради помощи и делают все, чтобы ускорить победу. В качестве примера Yarmak привел блогера Михаила Лебигу.

Рэпер Yarmak

"Мне нравится, что в Украине формируются свой пул блогеров, достаточно сознательных блогеров. Миша Лебига делает большой вклад в обеспечение подразделений своими сборами, стримами. Я очень рад, что у нас создается своя среда, свои лидеры мнений, потому что до 2022 года у нас был провал. У нас все смотрели российских блогеров и формировались в этой среде ценностей о том, что мы "вне политики", – рассказал Yarmak на YouTube-канале "Брати Яковлеви".

Тем временем музыкант резко высказался о блогерше Юлии Вербе, которая не публикует новости о войне и не делает благотворительное сборы, хотя у нее миллионная аудиторию в соцсетях. По словам Yarmak, такие блогеры – это последствия российской пропаганды.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Верба, по моему мнению, — это последствия российской блогерской пропаганды с нарративами "я вне политики" и "воюют политики, а страдает обычный народ". И вот мы имеем то, что имеем", — отметил музыкант.

Напомним, недавно блогершу Юлию Вербу обсудили волонтер Сергей Притула и юморист Антон Тимошенко. Они высмеяли ее поступки, что она во время войны демонстрирует "красивую жизнь" и не делает сборов для военных. Блогерша заступилась за себя и объяснила, почему этого не делает.

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