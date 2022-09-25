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Рэпер Yarmak, служащий в ВСУ, показал ужасающие последствия российской оккупации в Изюме

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Рэпер Yarmak, служащий в ВСУ, показал ужасающие последствия российской оккупации в Изюме

Ярмак / Фото: instagram.com/yarmak_music

Рэпер Yarmak побывал на деоккупированной Харьковщине.

Исполнитель Yarmak, настоящее имя которого Александр Ярмак, с начала полномасштабной войны отстаивает независимость Украины на передовой.

Вместе с побратимами певцу пришлось побывать на деоккупированных территориях Харьковщины. В своем Instagram Ярмак показал ужасные кадры из разрушенного российскими оккупантами Изюма. На них видны заброшенные автомобили и здания, пострадавшие от обстрелов, пожаров или обломков снарядов.

Сторис Yarmak / © instagram.com/yarmak_music
Сторис Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

"В Изюме пострадало почти каждое здание! Даже если дом или дом уцелели, все иссечено осколками", — рассказал исполнитель.

Сторис Yarmak / © instagram.com/yarmak_music
Сторис Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Также певец добавил щемящее фото собаки, печально сидевшей на фоне разрушенного города.

"А это грустный пес у своего дома, которого, скорее всего, бросили хозяева", — подписал фотографию Ярмак.

Сторис Yarmak / © instagram.com/yarmak_music
Сторис Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Напомним, ранее Ярмак рассказал, как попал в ряды ВСУ и чем занимается на фронте.

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