Рэпера Drakeo the Ruler убили во время музыкального фестиваля в США

Исполнитель получил смертельное ранение во время потасовки за кулисами.

В американском штате Калифорния рэпера Даррелла Колдуэлла, больше известного как Drakeo the Ruler, смертельно ранили во время музыкального фестиваля в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 18 декабря, на мероприятии Once Upon a Time in LA, где должен был выступить ряд исполнителей, в том числе Snoop Dogg, 50 Cent, Ice Cube и сам погибший.

Вскоре после 20:30 по местному времени за главной сценой разгорелась потасовка, во время которой Колдуэлла серьезно ранили ножом. Музыканта госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Drakeo the Ruler было 28 лет.

После инцидента организаторы отменили фестиваль. По данным полиции Лос-Анджелеса, никаких арестов пока совершено не было, расследование продолжается.

Как пишет The New York Times, уроженец Лос-Анджелеса, выпустивший свой первый студийный альбом в начале этого года, имел уникальный стиль, названный "nervous music".

Drakeo the Ruler имел более 1,5 миллионов слушателей ежемесячно на Spotify, а также сотрудничал с канадским рэпером Drake над синглом Talk to Me.

В ноябре 2020 года Колдуэлл, обвиненный в заговоре с целью убийства 24-летнего мужчины в 2016 году, был освобожден из тюрьмы. Ранее его оправдали по делу о тяжком убийстве и покушении на убийство.

