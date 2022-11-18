Рэпера Noize MC, активно поддерживающего Украину, признали "иноагентом" в России

Музыканта обвиняют в "политической деятельности".
Российского рэпера Noize MC, с самого начала полномасштабной войны поддерживающего Украину, признали "иностранным агентом" в РФ.
Музыкант, настоящее имя которого Иван Алексеев, попал в "черный список" по решению российского минюста. Соответствующее решение появилось на сайте пропагандистского ведомства 18 ноября.
Вместе с Noize MC в список "иноагентов" также попали журналисты Екатерина Шихман, Руслан Левиев, Михаил Светов, Ирек Биккинин, физик и общественный деятель Андрей Заякин, оппозиционер Вячеслав Мальцев и правозащитница Олимпиада Усанова.
Так называемый Минюст РФ считает, что все эти лица занимаются политической деятельностью, получая за это финансирование из Украины.
Напомним, что Noize MC был одним из первых русских артистов, кто открыто высказался против войны в Украине. Музыкант вместе с семьей уехал из России и занимается концертной деятельностью за границей. На своих концертах Noize MC вместе с другими музыкантами собирает средства для украинцев. Во время одного из своих концертов артист заговорил о Буче и Ирпене и призвал власти РФ прекратить войну.
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