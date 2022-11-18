Рэпера Noize MC, активно поддерживающего Украину, признали "иноагентом" в России

Российского рэпера Noize MC, с самого начала полномасштабной войны поддерживающего Украину, признали "иностранным агентом" в РФ.

Музыкант, настоящее имя которого Иван Алексеев, попал в "черный список" по решению российского минюста. Соответствующее решение появилось на сайте пропагандистского ведомства 18 ноября.

Вместе с Noize MC в список "иноагентов" также попали журналисты Екатерина Шихман, Руслан Левиев, Михаил Светов, Ирек Биккинин, физик и общественный деятель Андрей Заякин, оппозиционер Вячеслав Мальцев и правозащитница Олимпиада Усанова.

Так называемый Минюст РФ считает, что все эти лица занимаются политической деятельностью, получая за это финансирование из Украины.

Noize MC / Фото: instagram.com/noizemc

Напомним, что Noize MC был одним из первых русских артистов, кто открыто высказался против войны в Украине. Музыкант вместе с семьей уехал из России и занимается концертной деятельностью за границей. На своих концертах Noize MC вместе с другими музыкантами собирает средства для украинцев. Во время одного из своих концертов артист заговорил о Буче и Ирпене и призвал власти РФ прекратить войну.

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