Рэпера P. Diddy еще 120 человек обвинили в насилии и изнасиловании, самой младшей жертве – 9 лет

На американского рэпера P. Diddy, который сейчас находится за решеткой, посыпались новые обвинения.

В частности, в США состоялась пресс-конференция, где раскрыли немного деталей громкого дела Шона Комбса (настоящее имя скандального исполнителя). Как передает Metro, против P. Diddy еще вероятных 120 жертв подали заявления в суд. Адвокат Тони Базби говорит, что рэпера обвиняют в сексуальном насилии, изнасиловании и эксплуатации с целью предоставления интимных услуг.

Базби, что представляет интересы жертв, отмечает, что самый младшей из них – до 9 лет. Более того, среди поданных заявлений против Шона Комбса, 25 несовершеннолетних обвиняли рэпера в сексуальном насилии.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Адвокат говорит, что в заявлениях вероятных жертв говорится, что P. Diddy в течение последних 20 лет совершал против них сексуальное насилие разными способами. Базби также добавляет, что половина истцов – женщины, а вторая – мужчины.

Адвокат утверждает, что в большинстве заявлений указывается, что преступления произошли после 2015 года. Впрочем, есть и те, которые датируются с 1991 года и произошли в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Майами.

Напомним, вокруг рэпера P. Diddy разгорелся серьезный скандал. Исполнителя обвинили в сексуальной торговле, рэкете в привлечении к проституции. В сентябре Шона Комбса арестовали. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто из известных звезд намекал на ужасные преступления рэпера.

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