Женщина подала в суд.

Популярного американского рэпера Snoop Dogg обвинили в сексуальном насилии.

Артиста обвинила фанатка в принуждении к оральному сексу и подала в суд. Об этом пишет TMZ.

По словам женщины, инцидент случился 29 мая в 2013 году после выступления хип-хоппера в городе Анахайм, штат Калифорния. После шоу партнер рэпера, бывший сутенер и проповедник Бишоп Дон Хуан якобы предложил отвезти ее домой. Истица рассказала, что уснула в машине, а проснувшись, поняла, что находится в доме Хуана. Она проснулась утром от того, что мужчина якобы толкал ей в рот свой пенис.

Бишоп Дон Хуан / Associated Press

"В иске говорится: "Истица была истощена и уснула в доме. Она говорит, что проснулась в 4 часа на следующее утро, и Бишоп "достал свой пенис из штанов и толкал его в лицо истицы" и "неоднократно засовывал его в рот", – пишет издание.

Как утверждается в иске, после этого Хуан дал женщине платье и пообещал отвезти в студию Snoop Dogg, который мог бы дать ей работу на телешоу. Когда женщина приехала, ей стало плохо и она побежала в туалет. По ее словам, в этот момент к ней вошел сам рэпер и тоже склонил ее к оральному сексу, пока та сидела на унитазе.

Истица добавила, что звезда не дал ей работу, поскольку она "сделала ему минет без энтузиазма". В результате женщина потребовала от них около десяти миллионов долларов, но ей отказали.

Snoop Dogg / Associated Press

Со своей стороны, рэпер отрицает эту историю, говоря, что это сплошное вранье, а Бишоп пока не прокомментировал инцидент.

Читайте также: