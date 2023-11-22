Реперша Cardi B оскандалилась словами о войне в Украине и Израиле и осудила действия США

Популярная американская реперша Cardi B резко осудила действия президента США Джо Байдена во время одной из видеотрансляций 19 ноября.

Неоднократно выделявшаяся своими циничными заявлениями, звезда во время видео-стрима в собственном фотоблоге заявила, что не понимает политику Байдена, хотя раньше его поддерживала. Более того, в дальнейшем Cardi B вообще не собирается поддерживать ни одного кандидата в президенты США. Исполнительница считает, что они якобы нерационально тратят средства из бюджета. Реперша убеждена, что ее страна "не может спонсировать две войны" в Украине и Израиле.

Cardi B / Фото: Getty Images

"Вы должны сесть с этими людьми и искать решения. Но мы не можем спонсировать эти чертовы войны! Мы ведь даже свою страну не можем содержать. Заканчивайте с этим! Вы реально должны с этим покончить. Не ведите себя так, будто у вас есть деньги! Потому что у вас их нет", – сказала обнаглевшая знаменитость.

Cardi B / Фото: Getty Images

Также в своей Instagram-трансляции дерзкая реперша вспомнила слова мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, который сообщил, что город встретит новый год с дефицитом в бюджете в семь миллиардов долларов. Из-за чего будут сокращены расходы на обеспечение коммунальных служб. Это очень возмутило звезду мирового масштаба. Она убеждена, что будет утопать в "крысах и енотах".

В то же время своей судьбой реперка беспокоиться не стала, поскольку считает себя достаточно "богатой и известной". Звезда только волнуется за ее родственников из Нью-Йорка, которые менее обеспечены, чем она.

Читайте также: