Рэперша Cardi B после года отношений разошлась с бойфрендом, с которым воспитывает 4-месячного сына
Артистка объявила о разрыве прямо во время своего концерта.
Известная американская рэперша Cardi B разошлась со своим бойфрендом, футболистом Стефаном Диггзом.
Об этом артистка эмоционально сообщила во время концерта в Лос-Анджелесе в рамках тура Little Miss Drama Tour. Как пишет издание People, исполнительница объявила о разрыве с футболистом, когда обращалась к своей коллеге БИА.
"То, что я не сплю с отцом моего ребенка, не означает, что ты можешь говорить о нем", - эмоционально выдала певица.
Отметим, Cardi B и Стефан Диггз в течение года находились в отношениях. Парочка рассекретила свой роман в мае 2025-го, а уже в ноябре у них родился общий сын. В начале февраля пользователи заподозрили, что в отношениях знаменитостей происходит что-то неладное, поскольку они отписались друг от друга в Instagram.
До этого Cardi B состояла в браке с рэпером Offset. У бывших супругов есть трое общих детей.
Напомним, недавно украинский певец MELOVIN сообщил, что разошелся с женихом. Пара разорвала отношения через два месяца после помолвки.