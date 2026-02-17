ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
388
Время на прочтение
1 мин

Рэперша Cardi B после года отношений разошлась с бойфрендом, с которым воспитывает 4-месячного сына

Артистка объявила о разрыве прямо во время своего концерта.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Cardi B

Cardi B / © Associated Press

Известная американская рэперша Cardi B разошлась со своим бойфрендом, футболистом Стефаном Диггзом.

Об этом артистка эмоционально сообщила во время концерта в Лос-Анджелесе в рамках тура Little Miss Drama Tour. Как пишет издание People, исполнительница объявила о разрыве с футболистом, когда обращалась к своей коллеге БИА.

"То, что я не сплю с отцом моего ребенка, не означает, что ты можешь говорить о нем", - эмоционально выдала певица.

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Отметим, Cardi B и Стефан Диггз в течение года находились в отношениях. Парочка рассекретила свой роман в мае 2025-го, а уже в ноябре у них родился общий сын. В начале февраля пользователи заподозрили, что в отношениях знаменитостей происходит что-то неладное, поскольку они отписались друг от друга в Instagram.

До этого Cardi B состояла в браке с рэпером Offset. У бывших супругов есть трое общих детей.

Напомним, недавно украинский певец MELOVIN сообщил, что разошелся с женихом. Пара разорвала отношения через два месяца после помолвки.

Дата публикации
Количество просмотров
388
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie