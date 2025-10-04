Рэперу P. Diddy вынесли приговор: как наказали звезду после секс-скандала и его оправдание в суде

P. Diddy, толпа возле суда, Кэсси Вентура / © Associated Press

Один из самых известных представителей американского хип-хопа, 55-летний Шон Комбз, которого мир знает под сценическим именем P. Diddy, получил окончательный приговор на фоне громкого секс-скандала.

Его наказанием стало лишение свободы сроком на четыре года и два месяца. Артиста признали виновным в том, что он организовывал поездки женщин для занятий проституцией. Об этом сообщило издание The New York Times. Кроме заключения, суд обязал уплатить звезду штраф в размере 500 тысяч долларов. После освобождения Комбз еще пять лет будет находиться под наблюдением специальных служб.

Интересно, что присяжные оправдали музыканта по более тяжким статьям. В частности, говорится о подозрениях артиста в торговле людьми и заговоре с целью рэкета. Из всего суд признал доказанными лишь обвинения в перевозке секс-работниц.

Прокуратура требовала для P. Diddy более 11 лет тюрьмы, тогда как сторона защиты настаивала, что достаточным будет полтора года, учитывая уже проведенное время под стражей. Комбз был арестован с сентября 2024 года, поэтому более года ему уже зачтено в срок.

Толпа возле суда в США, где выносили приговор P. Diddy / © Associated Press

К слову, скандальный рэпер свою вину таки признал и одновременно добавил, что всему причиной была его серьезная наркозависимость. Так, P. Diddy публично раскаялся и дал обещание на будущее в присутствии своей семьи. В то же время звезда извинился перед жертвами, которые свидетельствовали против него после совершенных им жестоких правонарушений.

"Мои действия были отвратительными, позорными и больными. Меня тошнило от наркотиков. Я потерял контроль, мне нужна была помощь, но я ее не получил. Мне больше некого винить, кроме себя. Хочу лично извиниться перед Кэсси Вентуру за любой вред, который нанес ей эмоционально или физически. Я не отношусь к этому легкомысленно. Также хотел бы извиниться перед ее семьей, мне очень жаль. Прости, Джейн, мне жаль. Я втянул тебя в эту историю. Я больше никогда не трону другого человека. Я усвоил этот урок. Мое домашнее насилие всегда будет тяжелым бременем, которое мне придется нести вечно", — произнес P. Diddy, пытаясь получить помилование от судей.

Между тем потомки звезды также уверяют, что их отец за год за решеткой стал другим человеком, намекая на снисходительность к нему в дальнейшем. Адвокаты уже готовят заявление с пожеланиями условий пребывания звезды в тюрьме.

Дочери P. Diddy пришли на суд отца / © Associated Press

Суд над P. Diddy — что известно и в чем его обвиняют

Громкий скандал вокруг продюсера разразился осенью 2024 года. Тогда полиция арестовала P. Diddy после масштабного расследования и ряда исков от женщин, которые заявляли, что подверглись от него сексуальному насилию. Ключевыми свидетелями по делу стала бывшая рэперша, певица Касандра Вентура и еще одна жертва под псевдонимом "Джейн". Обе они начали утверждать, что артист проявлял к ним насилие и издевался.

P. Diddy и Кэсси Вентура / © Associated Press

По данным следствия, артист в течение лет организовывал закрытые так называемые "белые вечеринки", где употребляли наркотики и происходили ужасные преступления сексуального характера. Сам Комбз, по словам свидетелей, все это снимал и наблюдал за событиями. В основном на такие вечеринки приглашались самые известные и влиятельные звезды Голливуда. Наконец, 16 сентября 2024 года P. Diddy посадили в тюрьму. А теперь после финального судебного заседания и вынесения приговора он будет нести наказание в полной мере.