Репосты Metallica и приглашения Пивоварова: как братья-рокеры разрывают Сеть

Артем Пивоваров, Саша и Давид Подлящуки

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Братья Саша и Давид Подлящуки из Ровно исполняют на электрогитарах сложные произведения известных рок-музыкантов, которые собирают миллионы просмотров в Сети. Более того, их уже дважды репостнула на своих страницах известная на весь мир группа Metallica.

Видео невероятного исполнения юношами всемирно известного хита группы Nirvana Smells Like Teen Spirit набрало в Сети уже более миллиона просмотров. В кадре — трое ребят: родные братья 10-летний Давид и 12-летний Саша Подлящуки, а также их друг — 13-летний Кирилл Корзун, известный зрителям после победы в шоу талантов «Украина невероятных людей». Кажется, что они живут только музыкой и действительно обладают необыкновенными способностями, ведь не каждый взрослый может выучить такие сложные в техническом плане композиции.

Саша и Давид Подлящуки уже более четырех лет играют на инструментах

«Это видео мы сняли с первого раза, даже больше скажу, с первой репетиции. Кирилл был проездом в нашем городе, мы его пригласили в гости. Ребята впервые встретились вживую, ведь до этого только переписывались в соцсетях. И они решили что-то сыграть вместе. Так и появилось это видео», — рассказывает ТСН.ua мама Давида и Саши, Ольга Подлящук.

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Дата публикации 12:28, 01.07.25 Количество просмотров 38 Братья-рокеры из Ровно разрывают Сеть: Metallica дважды репостнула с ними видео

По ее словам, активное внимание аудитории к таланту ее сыновей началось еще год назад, когда в TikTok залетело видео на композицию группы Metallica — Master of Puppets. Более того, это видео, где Саша и Давид на своих гитарах исполняют настоящий хэви-метал оценили не только пользователи Сети, но и сами участники Metallica. Но реакция ребят была достаточно неожиданной.

«Когда их первый раз репостнула Metallica, они, честно говоря, были разочарованы. А все из-за своего учителя по игре на барабанах. Ведь группа репостнула ребят с его именно страницы, а учитель ребятам даже об этом не сказал. То есть все комментарии, слова благодарности он воспринял только в свой адрес, а мы уже узнали от подписчиков, что на них обратила внимание группа Metallica. Представляете?» — продолжает рассказывать ТСН.ua Ольга.

Мама Ольга вместе с талантливыми сыновьями

Репетируют ребята дома — специально для этого их родители сделали ремонт в подвале, который превратили в репетиционную базу. Вся она завешена желто-голубыми флагами, флагами подразделений с подписями военных. Оказывается, ребята еще собирают деньги для ВСУ своей игрой на инструментах, а также выполняют пожелания военных, когда те пишут с просьбой в соцсетях — исполнить любимую композицию.

К слову, родители не имеют никакого отношения к музыке — оба работают в стоматологии: папа — врачом, а мама — зубным техником.

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Семья Подлящуков живет в Ровно

Кстати, мама же ведет все страницы в соцсетях ребят, а зарабатывают Саша и Давид Подлящуки на своем увлечении благодаря монетизации на собственном YouTube-канале.

«Ребята учатся на семейной форме обучения, то есть школу не посещают. Мы приняли такое решение с начала полномасштабной войны. Каждый день я их отвожу к репетиторам, а раз в полгода они, как и все ученики этой формы, сдают экзамены», — говорит мама юных звезд.

Кстати, на творчество талантливых украинцев реагируют не только иностранные звезды, но и украинские. В частности, Артем Пивоваров, не только прокомментировал в соцсетях видеовыступление братьев Подлящуков, но и пригласил на сцену во время своего концерта в Ровно.

«Ребята вдохновляют своих ровесников тоже играть на гитаре, и это невероятно. Кстати, у них скоро выйдет первая авторская песня, которая будет называться „Зажги свой звук“. Это будет песня о них самих», — заинтриговала мама Подлящуков.

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