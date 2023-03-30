Репьяхова хотела разводиться с Виктором Павликом из-за его экс-жены: "Говорил, что она святая"

Жена певца Виктора Павлика — блогерша и бизнесвумен Екатерина Репьяхова — вспомнила, как всерьез планировала разводиться с мужем.

Такое решение Катя приняла, когда у нее были публичные ссоры с экс-женой исполнителя Лорой Созаевой. По словам Репьяховой, бывшая Павлика ее очень сильно оскорбляла. Тем временем певец стал на сторону Созаевой и не верил жене.

"Когда его бывшая жена меня оскорбила, а он (Виктор Павлик – прим. ред.) ее очень сильно защищал. Говорил, что она – святая и все. Вот она читает Библию, она свята, не может ничего плохого делать. Такая вот аргументация. И все, чтобы не происходило, — она хорошая. Он сказал, что "ляжет под поезд" и "отдаст свою голову", но его бывшая этого не делала", — рассказала Екатерина в интервью Славе Демину.

Лора Созаева / Фото: instagram.com/lora.sozaeva

В какой-то момент блогерше надоело это, и она была настроена подать на развод.

"Вот тогда я подумала – сколько можно в этом жить, пожалуй, нужно разводиться! Мише (их совместному сыну – прим. ред.) тогда было полгода", – поделилась блогерша.

Впрочем, влюбленным удалось спасти семью. Они поехали к его экс-жене, и Катя показала все доказательства того, как Лора ее оскорбляла.

Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Мы поехали к этой бывшей и рассказали обо всех этих пакостах, я показала доказательства, и после этого все прекратилось", – вспомнила Катя.

Блогерша также призналась, что чаще в их семье инициатором ссор становится именно Виктор Павлик. Она пытается все обдумывать с холодной головой. Впрочем, если они и ссорятся, то обычно первой идет мириться.

Отметим, Катя не стала вдаваться в подробности, когда хотела уходить от Виктора Павлика. Однако вполне вероятно, что блогерша рассказывала об инциденте, который произошел в их семье в конце 2021 года. Тогда Репьяхова в слезах жаловалась на Виктора Павлика и заявляла, что они не будут вместе.

Екатерину Репьяховую обидел Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Читайте также: