Репьяхова рассказала, чем закончилась скандальная история вокруг квартиры экс-жены Павлика

Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова – поделилась, что они наконец-то решили вопрос касательно квартиры Лоры Созаевой.

Блогерша в Instagram-stories рассказала, что они поделили дом, за который артист выплачивал кредит, пополам. Часть квартиры переписана на бывшую певца, а другую часть Павлик продал.

"Ровно год назад на всю страну прогремела новость о том, что мой муж выгоняет на улицу свою бывшую жену. И вот наконец эта история закончилась. Конечно, целью никогда не было выгонять бывшую жену на улицу, и сегодня эта квартира поделена, кредит закрыт, и часть квартиры переписана на бывшую жену. У меня есть документы, где указано, что у бывшей жены нет претензий к бывшему мужу. Риелтор сделал что-то нереальное, он продал часть квартиры во время войны", — поделилась Екатерина.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Репьяхова добавила, что муж ежемесячно выплачивал кредит за квартиру. Екатерина не могла смотреть, как Павлик относит в банк столь большие суммы средств.

"Почему столько радости у всех у нас? Потому что этот кредит – он был взят 15 лет назад. Мой муж отнес туда более 500 тыс. долларов, а стоимость квартиры на сегодняшний день где-то 120 тыс. долларов. Там две квартиры, сделанные под одну. То есть это большая достаточно квартира. Этот кредит был очень сильно нелеп. Я не могла смотреть на то, как мой муж каждый месяц относит в банк по 30-40-50 тыс. гривен просто ни за что", — отметила Катя.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша подытожила, что все остались в выигрыше.

"Все это закончилось, я была инициатором. Мне кажется, что все это хорошо закончилось. Никто не проиграл, все выиграли", — подчеркнула блогерша.

Отметим, в прошлом году Лора Созаева заявила, что Виктор Павлик выгоняет ее из квартиры. Екатерина Репьяхова не стала терпеть и прокомментировала слова бывшей певца. Блогерша объяснила, почему они с певцом решили продать квартиру и как они предлагали Лоре решить этот вопрос, а та отказалась.

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