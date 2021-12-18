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Репьяхова в слезах заявила, что ее обидел Павлик: "Не уверена, что мы будем дальше вместе"

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Репьяхова в слезах заявила, что ее обидел Павлик: "Не уверена, что мы будем дальше вместе"

Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик / instagram.com/repyahovakate

Звезда поругалась с мужем.

Жена украинского артиста Виктора ПавликаЕкатерина Репьяхова – в слезах заявила, что ее обидел муж.

В сторис на своей странице в Instagram звезда поделилась со своими поклонниками, что ее любимый не поддержал ее намерения судиться с Созаевой. Екатерина сделала громкое заявление, что не уверена, будут ли они и дальше вместе.

Екатерину Репьяхову обидел Виктор Павлик / © instagram.com/repyahovakate
Екатерину Репьяхову обидел Виктор Павлик / instagram.com/repyahovakate

"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем вместе. Я одна в этой войне", – прокомментировала звезда.

Отметим, что недавно Екатерина Репьяхова подала иск в суд против его экс-обраницы Ларисы Созаевой. Впрочем, суд отклонил заявление, ведь женщина неправильно оформила документ.

Екатерину Репьяхову обидел Виктор Павлик / © instagram.com/repyahovakate
Екатерину Репьяхову обидел Виктор Павлик / instagram.com/repyahovakate

Однако Екатерина говорит, что вместе с адвокатом исправит все ошибки. Потому, вероятно, Павлик не поддержал намерения Екатерины судиться с Созаевой.

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