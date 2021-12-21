Репяхова впервые назвала причину ссоры с Павликом и отправила его к психологу

Репяхова впервые назвала причину ссоры с Павликом и отправила его к психологу

Не обошлось без участия экс-жены артиста Лоры Созаевой.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова впервые нарушила молчание относительно того, какая черная кошка пробежала между ними с исполнителем.

Избранница артиста утром в сторис запостила снимок, на котором изображен красивый букет с красными цветами, вероятно, подаренными Павликом. Катя не стала скрывать, что последние несколько дней провела в слезах.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Но, наконец, похоже, супругам удалось поладить и прийти к согласию. Как рассказала Репьяхова, причиной их ссоры стала, как ни странно, экс-жена певца Лора Созаева. Напрямую в своих сообщениях Репяхова имени женщины не называет, однако активно намекает:

"Моему мужу в течение лет внушали, что он виновен во всех грехах. В несостоятельности, в несамостоятельности другого человека "виноват" мой муж. И даже в смерти своего сына. С этим очень тяжело жить. Виктор Павлик очень мнительный человек и другой человек это прекрасно знает и давит на его слабые места", — начала рассказ Репяхова.

instagram.com/repyahovakate

Екатерина подчеркнула, что певец готов меняться ради своей семьи и даже согласился на сеансы с психологом.

instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Екатерина сообщила, что сегодня Виктор Павлик отправился на прогулку с их маленьким сыном. Похоже, у супругов все постепенно налаживается.

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