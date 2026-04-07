Решетник честно признался, как с женой делит семейный бюджет: "Одалживаю у нее"

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

Известный украинский ведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной поделились подробностями финансов семьи, включая расходы на трех сыновей.

Пара рассказала, что у них существует общий семейный бюджет, а также средства, которые зарабатывает отдельно жена. Звездные супруги объяснили, как распределяют финансы и поддерживают друг друга в развитии карьеры.

«Кристинка очень долго была в декрете, поэтому я финансировал семью. Но я счастлив, что жена развивается и сейчас иногда занимаю у нее деньги», — признался Григорий в интервью блогеру Ангелине Пичик.

Семья Решетников / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетники отметили, что воспитывают трех общих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Пара рассказала, что расходы на семью далеко не символические, особенно когда речь идет о кружках и развлечениях детей.

«Где-то 100 тысяч гривен в месяц. Это минимально, потому что у детей свои кружки и очень много всего. Жилье у нас неарендованное, а свое, мы наконец недавно переехали в дом», — добавила Кристина.

По словам супругов, финансовая стабильность позволяет уделять детям больше времени и внимания, а также планировать отдых без лишних переживаний.

Напомним, недавно жена Григория Решетника отреагировала на слухи о четвертой беременности.