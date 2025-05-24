Решетник на фоне ночной атаки на Киев сделал заявление с важной просьбой: "Мы можем еще лучше"

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

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После очередного обстрела Киева 24 мая украинский ведущий Григорий Решетник эмоционально обратился к соотечественникам.

В фотоблоге звезда в очередной раз подчеркнул важность сознательной позиции. В частности, обратил внимание на языковой вопрос и распространение украинской культуры. Он поделился своими утренними мыслями, когда после пребывания с детьми и женой в укрытии наткнулся на высказывания россиян, которые хотят уничтожать украинцев именно из-за идентичности. Поэтому Григорий не сдержался и настоял еще больше заботиться о своем культурном коде, чтобы ни в коем случае не допустить господства оккупантов в Украине.

Григорий Решетник после ночной атаки РФ Киева 24 мая / © instagram.com/grisha_reshetnik

"Наткнулся на выступление соседского осла, который в очередной раз подчеркнул, за что они хотят нас уничтожить на протяжении веков... Потому что наша украинская идентичность - это их боль. Давайте сделаем их жизнь невыносимой, чтобы при жизни им не удалось воплотить все желаемое. Да, ежедневно украинского становится все больше, но мы можем еще лучше, чаще и благозвучнее. Общайтесь на украинском. Приучайте детей любить украинское, прославляйте и гордитесь украинским. Верьте, думайте и любите на украинском. Потому что это очень важно, как никогда. Осознайте или просто поверьте", - подчеркнул Решетник.

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Напомним, недавно группа Ziferblat шокировала, как прямо во время концерта в Киеве началась тревога и они спасались от вражеского дрона. Солист Даниил Лещинский также обратился к поклонникам с важной просьбой.