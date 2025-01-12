Решетник отреагировал на серьезный скандал "Холостяка" Терена с возлюбленной Белень из-за русского языка

Украинский ведущий Григорий Решетник отреагировал на серьезный скандал героя "Холостяка-13" Александра Терена с победительницей шоу Инной Белень из-за русского языка.

На днях между парой возникли недоразумения на фоне языкового вопроса. Инна Белень дала интервью Славе Демину, где вступилась за русскоязычных украинцев и отметила, что не стоит заставлять переходить на общение на родном языке, а лучше поддаться принципу "ласковой украинизации".

Однако Александр Терен категорически не согласен с позицией возлюбленной, потому что считает, что от российского необходимо отказываться. Более того, "Холостяка" затронули высказывания Белень и ему больно было слыхать от нее подобное. Терен отметил, что они это уже обсудили между собой, однако он был вынужден об этом сказать публично.

"Я знал об этом интервью. Но для меня была открытием позиция моей девушки в этом моменте. Мне было больно узнать сейчас. Мы уже обсудили между собой, но мне пришлось отреагировать и здесь для своего читателя", — заявил ветеран войны.

Александр Терен и Инна Белень поссорились

Инна Белень призналась, что ее задело то, что Терен вынес их ссору на публику. Победительница шоу отметила, что не чувствует себя теперь рядом с мужем защищенной, ведь после сообщения Александра на нее посыпались гневные комментарии. По словам Белень, ее очень сильно оскорбил такой поступок возлюбленного.

"То, что произошло сейчас, когда наша ссора была вынесена на публику с перевернутой точкой зрения, для меня не является нормой. Сейчас мне очень больно. Меня это сильно обидело, и я чувствую себя незащищенной. Под его постом собралось много агрессии и негативных комментариев, которых до этого не было", — пожаловалась Белень.

Александр Терен и Инна Белень поссорились

На ссору пары уже отреагировал ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник. Шоумен уверен, что Инна и Александр найдут общий язык и между ними все наладится. Что касается конфликта, то Решетник не видит его вообще. По мнению ведущего, между парой просто состоялась дискуссия, где они озвучили свои взгляды, но еще не найдут общий язык.

"Я не вижу никакого конфликта. Это нормально, когда две личности, строя отношения, выражают свои взгляды, обсуждают те или иные темы, дискутируют и пытаются найти общий знаменатель. Потому что до встречи партнера у каждого из нас был свой личный опыт, детство и путь роста, свое видение жизни. А когда ты строишь семью или отношения, желательно, чтобы эти ценности совпадали и имели одно общее и имели одно общее видение и цель. Убежден, что Александру и Инне удастся услышать и понять друг друга", - заверил Решетник.

Реакция Григорий Решетника на ссору Александра Терена с Инной Белень

Напомним, Александр Терен был героем реалити-шоу "Холостяк-13". На проекте он выбрал волонтера Инну Белень, с которой сейчас пытается построить отношения.

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