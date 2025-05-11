Решетник отреагировал на скандальные заявления, что роман "Холостяка" Терена из Белень был ложью

Григорий Решетник, Инна Белень и Александр Терен

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Украинский ведущий Григорий Решетник отреагировал на скандальные заявления, что роман "Холостяка" Александра Терена с блогершей Инной Белень был ложью.

Именно так ранее утверждала инфлюэнсер Елена Мандзюк. Она говорит, что между Александром и Инной не было никаких отношений, а их роман – это выдуманная история. Однако Григорий Решетник на проекте "Тур звездами" отмечает, что чувства между ними действительно были, а Терен сознательно выбрал именно Белень. По словам ведущего, пара хотела построить отношения после завершения шоу, но не сложилось.

"Я могу говорить только, что чувства были и выбор Александра - это его личный выбор. Они хотели построить отношения, но жизнь распорядилась иначе", - утверждает Решетник.

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Елена Мандзюк, Александр Терен и Инна Белень

Ведущий не знает, почему Елена Мандзюк решила сделать такие обвинения. Впрочем, он предполагает, что между ней и Александром могут быть не только дружеские отношения. Также Решетник добавил, что знает характер Терена и убежден, что он сам может себя защитить, и если действительно у него не было романа с Белень, то дать об этом знать.

"Возможно, Елена владеет ситуацией. Но мы должны услышать Александра. Не знаю, какой там контракт. Если ты хочешь высказать свою точку зрения – ты ее обязательно выражаешь. Я не уверен, что Александр хочет, чтобы его кто-то защищал, зная его характер. Все, что хочет сказать человек, он должен сказать лично. Возможно, у Елены есть свое видение на Александра. Может быть, там не только дружба, тогда нужно защищать свои отношения, чувства. Я не знаю. Желаю всем холодного ума", – добавил Решетник.

Напомним, Александру Терену и Инне Белень после завершения "Холостяка" не удалось построить отношения. Однако, похоже, победительница проекта обрела свое счастье. Недавно Инна Белень намекнула, что закрутила роман.