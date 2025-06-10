Решетник показал, как во время атаки на Киев прятался с детьми от взрывов: "Жизнь без фильтров и украшений"

Григорий Решетник с женой и детьми / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Украинский телеведущий Григорий Решетник показал, как во время ночной атаки на Киев с женой и сыновьями прятался от взрывов.

В ночь на 10 июня страна-агрессор осуществила массированный обстрел Украины. Под атакой оказался и Киев. В столице зафиксированы разрушения в восьми районах. Семья Григория Решетника во время воздушных тревог не пренебрегает безопасностью, этот раз тоже не стал исключением. Ведущий показал, как с женой вел сыновей в укрытие посреди ночи. Шоумен делится, что больше всего больно из-за детей, которые вынуждены на себе испытывать ужасные реалии войны.

"Жизнь без фильтров и украшений... 2:30 спускаемся в укрытие, поскольку в очередной раз в столице очень громко - звуки баллистики и дронов выворачивают душу наружу. Особенно больно за детей, которые каждую ночь вскакивают и испуганным взглядом ищут помощи, защиты в твоих глазах. Ты же можешь действовать только интуитивно - пытаешься обуздать себя, свое эмоциональное состояние и успокоить, уберечь их", - делится ведущий.

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Григорий Решетник с женой и детьми / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник говорит, что жить в Украине сейчас тяжело, а особенно с детьми. По его словам, россияне делают все возможное, чтобы сломать украинцев. Впрочем, ведущий отметил, что им этого не удастся. Украинцы обязательно выстоят и будут жить в свободной Украине.

"На самом деле в Украине, особенно в Киеве, о прифронтовых городах вообще молчу, очень сложно жить, тем более с детьми, особенно по ночам, потому что им надо унизить и поставить на колени прежде всего столицу. Но не удалось за три дня, три недели, месяца, годы, не удастся никогда. Потому что, как бы сложно нам ни было, мы пройдем этот путь ради будущего наших детей, внуков и потомков - они будут гордиться нами, живя в мирные времена!" - подчеркнул ведущий.

Григорий Решетник с женой и детьми / © instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, в ночь на 10 июня оккупанты массированно обстреляли Украину. Украинские звезды рассказали, как пережили атаку на Киев. Актриса Анна Кошмал под звуки взрывов кормила малыша, а адвокат Инна Мирошниченко назвала ночь одной из самых страшных.