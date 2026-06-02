Решетник после намерений Потапа принять участие в "Холостяке" тонко подколол его развод с Каменских

Григорий Решетник, Потап

Реклама

Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник впервые отреагировал на неожиданное желание Потапа стать главным героем проекта после его заявлений о разрыве с Настей Каменских.

Еще в мае артист озадачил поклонников постом в соцсетях, где намекнул на готовность принять участие в шоу и даже обратился к Решетнику, правда, на русском языке. Тогда эта идея вызвала волну обсуждений среди пользователей Сети, однако сам телеведущий долгое время воздерживался от комментариев.

Пост Потапа

Впрочем, теперь Решетник нарушил молчание. В комментарии "Насправді Show" он дал понять, что не спешит верить в статус Потапа как холостого мужчины и намекнул, что история с разводом может быть частью продуманной медийной кампании.

Реклама

«Прежде чем проситься на „Холостяк“, нужно быть холостяком. И не только в плане какого-то креатива или пиара, а по-настоящему. Поэтому взрослые люди должны действовать сознательно и не строить пиар-проекты на личных чувствах и отношениях», — отметил ведущий.

Таким образом Решетник фактически поставил под сомнение искренность заявления о разрыве между Потапом и Каменских и дал понять, что участие в романтическом реалити предполагает реальный статус холостого человека, а не медийную игру вокруг личной жизни. Поэтому звезда никак не может попасть на «Холостяк». К тому же Потап имеет довольно сомнительную репутацию из-за выступлений с русскоязычным репертуаром, появления в компании россиян и языковой позиции.

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/realpotap

Напомним, в мае Потап и Настя Каменских неожиданно сообщили о разрыве брака и пообещали не комментировать эту тему. Впрочем, уже вскоре бывшие объявили о восстановлении творческого дуэта «Потап и Настя» и вернулось к совместным выступлениям за рубежом, что лишь усилило подозрения поклонников относительно возможной пиар-подпочвы громких заявлений.

Новости партнеров