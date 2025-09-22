Решетник рассекретил стоимость учебы сыновей в престижной школе Киева и какую зарплату им платит

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

Реклама

Украинский телеведущий Григорий Решетник рассекретил стоимость учебы сыновей в одной из престижных школ Киева.

Все наследники шоумена получают образование. Иван ходит в среднюю школу, Дмитрий - в младшую, а Саша - в дошкольный класс. Жена Решетника - Кристина - на проекте "Тур зірками" говорит, что начало учебного года дается нелегко. Дети занимаются различными активностями, ходят на кружки, внешкольные занятия, поэтому необходимо было наладить график. Однако сейчас уже все хорошо.

"Это так сложно наладить первые пару недель: графики всех детей, их дополнительные кружки, какие-то еще дополнительные занятия с учителями, спорт. Это можно сойти с ума! Но уже прошло несколько недель учебы, уже более-менее все наладилось, все хорошо, занимаемся сами, детей стараемся приучать к самостоятельности, учат уроки самостоятельно. Но на самом деле классный период, хоть и сложный", - говорит Кристина.

Реклама

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

Тем временем Григорий Решетник признается, что они выбирали школу по такому принципу, чтобы детям было комфортно и чтобы образование было качественным. На официальном сайте отмечается, что стоимость учебы в год составляет 13750 долларов, а вот дошкольный класс - 13150.

"Мы выбирали школу не по престижу, а скорее по комфорту. Дети не могли дождаться, когда начнется школьная учеба, потому что друзья, атмосфера, учителя - очень радостно, что есть такие возможности. Что касается финансово - все можно на официальном сайте узнать. Самое главное, что все эти средства заработаны честно, справедливо. Я рад, что есть возможность давать детям качественное образование", - говорит ведущий.

Кстати, Григорий Решетник вместе с женой платит сыновьям зарплату. Мальчики получают средства, когда вместе с родителями участвуют в съемках. Как говорит шоумен, сыновья довольно ответственно относятся к расходам. Они откладывают деньги и даже приобрели самостоятельно приставку.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

"Они у нас на зарплате, так сказать. Они работают на съемках, зарабатывают у нас средства, откладывают на свое. Таким образом они купили даже приставку. У них есть такая мотивация. Они снимаются и получают зарплату", - поделился шоумен.

Реклама

Напомним, средний сын Григорий Решетника профессионально занимается футболом. Недавно жена ведущего рассекретила, в какой спортивной школе он учится.