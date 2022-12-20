Решетник рассказал, как живет его семья в условиях блэкаута: "18 часов без света, воды и отопления"

В частности, ведущий поделился, каким был День святого Николая для их семьи.

Телеведущий Григорий Решетник вспомнил, как прошел День святого Николая в их семье, когда россияне в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Украины и пришлось экстренно выключить электроэнергию.

Шоумен рассказал, все началось с того, что они с женой Кристиной проснулись через тревогу. Супруги перенесли быстро детей в коридор, чтобы они были в безопасности.

"Ночной подъем из-за тревоги... С Крис переносим спящих детей в коридор... Потом отбой... Потом снова тревога...", — поделился Решетник.

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

В целом после обстрелов семья ведущего сидела 18 часов без света, воды и отопления.

"А потом 18 часов без света, воды и отопления... Праздник, подарки под елкой и улыбки сыновей... Живем на высоком этаже — весь день носим и водим детей в школу, на прогулку... Плюс сами параллельно работаем...", — поделился шоумен.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Однако Решетник отметил, что они не опускают руки, ведь понимают, что есть семьи, в которых ситуация гораздо хуже.

"Но самое главное — понимаем, что есть семьи, кому еще сложнее. Поэтому хотим всех поддержать и сказать — никогда не опускайте руки, любите Украину и помогайте бороться за нашу независимость, как можете. Нам все по силам", — добавил Григорий.

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