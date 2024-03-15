Решетник впервые прокомментировал свое участие в скандальной свадьбе бывших прокурора и сотрудницы ДБР и кто его подставил

Ведущий Григорий Решетник впервые прокомментировал свое участие в скандальной свадьбе во Львове, где был звездным тамадой.

В частности, по словам ведущего, он не считает свадьбу в военное время неуместной. Ведь на таких мероприятиях многие получают работу, таким образом уплачиваются налоги.

Прокомментировал Решетник и свою фразу "гуляет вся страна", которую сказал на свадьбе экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы.

"На этой свадьбе присутствуют военные, мы собираем донаты на военных, мы поем гимн Украины, мы кричим "Слава Украине", мы стоя делаем минуту молчания и мы постоянно об этом говорим, потому что это свадьба во Львове. Второй день в вышиванках… Потом берется эта фраза, вырванная из контекста, потому что я когда увидел, сколько людей я сам удивился, я говорю, что такое впечатление, что сегодня гуляет вся Украина, это не говорит о том, что я думаю. Это в контексте, поэтому давайте поздравлять молодоженов", — объяснил Решетник в интервью Алине Доротюк.

Григорий Решетник / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Также Решетник поделился, что не чувствует, что его после этой свадьбы ненавидят, видя положительную реакцию людей на себя. Вместе с тем, считает ведущий, это была специально устроенная акция против него. И сделал это его бывший коллега с СТБ, который хотел его подсидеть. Впрочем, его имени Григорий Решетник называть не стал.

Напомним, что в середине октября 2023 года бывший прокурор Ростислав Ильницкий и сотрудница ДБР Роксолана Москва устроили помпезную двухдневную свадьбу во Львове. Возмущение у общества вызвало то, что молодожены гуляли с размахом. На первом дне свадьбы было более 300 гостей, а на втором – 500. К слову, только свадебный торт оценили более чем в 100 тысяч гривен. На свадьбе Григория Решетника пригласили быть тамадой.

Читайте также: