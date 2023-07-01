Решетник встал на защиту жены, которую резко раскритиковали в Сети из-за поездки на концерт Бейонсе

Телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина оказались в эпицентре скандала после того, как показали кадры с концерта поп-звезды Бейонсе.

На днях супруги побывали в Варшаве на выступлении американской певицы, ведь это была давняя мечта Кристины. Счастливым видео с концерта жена ведущего поделилась в своем Instagram, чем вызвала изрядную волну гневных комментариев в свой адрес.

В комментариях пользователи Сети возмутились, что во время полномасштабной войны в Украине звездная семья веселится за границей и публикует подобный контент.

Как вам не совестно? В Украине в это время гибнут люди!

Ходите на концерты, отвлекайтесь, но просто не выкладывайте в соцсети!

Отцу троих детей дают разрешение уехать, чтобы посетить концерт?

В такие дни, когда убили детей и взрослых в Краматорске, дичью тянет выставлять такое!

Решетник не стал молчать и вступился за свою любимую в Сети. Ведущий посвятил пост жене, в которой написал, что она заслужила осуществление своей мечты, а он не даст ее оскорбить.

"Моя Королева! Я счастлив, что удалось осуществить твою мечту и подарить тебе редкие мгновения радости. Ты ведь достойна этого, как никто другой. Твоя выносливость, смелость, честность, порядочность, работоспособность и преданность родной стране — восхищают и влюбляют в тебя еще больше родных, поклонников. Продолжай быть открытой, работать, создавать, жить, вдохновляя окружающих. Люблю тебя! И всегда помни, что пока я рядом — тебя никто не обидит, а если попробует… мы что-нибудь придумаем", — написал Решетник.

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Кристина также отреагировала на публикацию мужа и поблагодарила его за такую поддержку в комментариях.

"Очень спасибо тебе за поддержку, любовь, веру и надежное, сильное плечо", — написала жена шоумена.

Однако не все подписчики супругов положительно отнеслись к словам ведущего и вновь написали, что контент не должен появляться в ленте во время войны.

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