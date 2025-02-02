Решетник высказался о прогнозах об окончании войны и признался, планирует ли выезд из Украины

Украинский ведущий Григорий Решетник раскрыл свои прогнозы о прекращении войны в Украине.

Звезда в фотоблоге прокомментировал предположение пользователя в Сети, что "война закончится к лету". По мнению Решетника, такой сценарий, к сожалению, практически невозможен. Шоумен отметил, что, несмотря на это, украинцам не стоит опускать руки. Вместо этого призвал ускорять победу поступками и донатами:

"Нет, к сожалению, но нет. Если только оно внезапно не сд*хн*т — только тогда возможно. Поэтому не слушайте псевдоэкспертов: "две-три недели", "к Новому году", "к годовщине…" Все это манипуляции. Враг коварен и стремится уничтожить нас. Поэтому мы должны продолжать поддерживать ВСУ и требовать от Запада помощь гарантий, под которыми они ставили свои подписи! Но мы точно выстоим и победим", – отметил знаменитость.

Григорий Решетник о войне в Украине / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Также фаны поинтересовались у ведущего, не планирует ли он уезжать за границу во время войны. Григорий в ответ написал, что даже несмотря на такую возможность из-за статуса многодетного отца, этого делать не будет. Он добавил, что его три несовершеннолетних сына также видят свою жизнь исключительно в Украине.

"Конечно и безусловно – наша семья всегда оставалась в Украине, несмотря на все вызовы и обстоятельства. Эмоционально порой очень сложно, но мы должны оставаться вместе с нашей страной и в горе, и в радости. Наши дети даже думать не хотят о переезде, а мы тем более", — подытожил ведущий.

Григорий Решетник / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно Григорий Решетник рассказал об отдыхе в Доминикане во время войны. Шоумен объяснил, почему долгое время замалчивал поездку с детьми и женой.