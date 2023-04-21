Решетник высказался о скандале Топольского с победительницей "Холостяка-12": "Чувства до сих пор живут"

Телеведущий Григорий Решетник высказался о публичных распри бизнесмена Алекса Топольского и победительницы проекта "Холостяк-12" Екатерины Лозовицкой.

После окончания шоу эксзалюбившие продолжают негативно высказываться в сторону друг друга и открывать новые неприятные подробности их отношений.

Поклонники пары поинтересовались у ведущего шоу, что он думает об этом конфликте и кого поддерживает. В сторис в Instagram Решетник ответил, что считает, что чувства между Екатериной и Алексом, видимо, до сих пор не утихли.

"Признаться, не успеваю следить за всеми перипетиями жизни героев своих проектов... Но, если у них есть реакция на слова и поступки друг друга — значит, чувства до сих пор живут. Если чувства проходят — людям становится просто безразлично, что происходит в жизни, когда-то любимого человека... А здесь, я так понимаю, совсем другая ситуация", — сказал Григорий.

Решетник прокомментировал скандал Лозовицкой и Топольской / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно Катерина вспомнила, как Алекс в состоянии алкогольного опьянения пытался вернуть их отношения после проекта. После этого заявления Топольский сказал, что Лозовицкая просто не может его отпустить.

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