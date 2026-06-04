Решетники рассекретили сюрприз сыну на 9-летие и показали, что ему подарили

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/kristina_reshetnik

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В семье украинского ведущего Григория Решетника и его жены, блогерши Кристины, особенный праздник.

У среднего сына супругов — Дмитрия — день рождения. Мальчику 4 июня исполняется уже 9 лет. Звездные родители показали, как поздравляли сына с особенным праздником. Григорий и Кристина Решетники подготовили для Дмитрия ряд сюрпризов.

Они заказали праздничные воздушные шарики. Конечно, родители не забыли о предпочтениях сына. Поскольку Дмитрий обожает футбол, то и воздушные шарики были в форме мячей.

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«Спасибо, что ты есть такой! Умный, добрый, харизматичный, смелый, веселый и настойчивый мальчик. Это так круто, что ты сам выбрал для себя футбол еще с 2 лет (ходил бутсал постоянно тот мяч), а потом в 4 года уже просил, чтобы отдали тебя играть в школу футбола», — вспоминает Кристина.

Также родители заказали для именинника торт. Вкусность, кстати, тоже была тематическая — в стиле футбола. На торте красовалась свеча в виде цифры 9, которую потом Дмитрий радостно задувал и, конечно же, загадывал желание.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Мы восхищаемся тем, как ты идешь к своим целям, как борешься за каждый мяч на футбольном поле и как никогда не сдаешься. Именно эти качества помогут тебе побеждать не только в футболе, но и в жизни!» — обратилась к сыну Кристина.

Кроме того, родители рассекретили и подарки Дмитрию. Мальчик получил ряд презентов. В частности, родители подарили ему набор Lego, который когда сложить, выглядит как «Золотой мяч», а также спортивную обувь для футбола.

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«Мы всей семьей хотим сказать, как сильно любим и гордимся тобой. Желаем тебе крепкого здоровья, настоящих друзей, ярких эмоций, много забитых голов, красивых побед и незабываемых моментов. Помни: для нас ты уже чемпион. Не из-за кубков или медалей, а потому что ты наш сын и лучший в мире брат», — завершила поздравление Кристина.

Напомним, недавно Григорий Решетник вместе с женой наслаждался отпуском в Турции. Шоумен удивил тратами на роскошный отдых.

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