Решились на усыновление: как выглядят приемные дети Мирошниченко, Могилевской и других звезд

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми, Наталья Могилевская с дочерьми, Лилия Подкопаева с сыном

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За яркими премьерами, концертами и светскими выходами звезд нередко скрываются личные истории, о которых они говорят гораздо реже. Некоторые украинские знаменитости в своё время решились открыть свои сердца детям, нуждавшимся в семье, и подарили им возможность расти в любви и заботе.

Для кого-то решение об усыновлении стало долгим и непростым путем, а для кого-то — началом совершенно нового этапа жизни. Звезды не всегда сразу рассказывали о таких личных переменах, давая детям время привыкнуть к новой семье и почувствовать себя в безопасности.

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Редакция сайта ТСН.ua собрала истории украинских знаменитостей, которые стали родителями благодаря усыновлению и показали, что семья может создаваться не только на основе кровной связи, но и на основе любви, доверию и ежедневной заботе.

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Тимур и Инна Мирошниченко

Семья Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

История семьи Тимура и Инны Мирошниченко стала одной из самых известных среди украинских звездных усыновлений. Супруги не скрывали трудностей, возникавших на этом пути, и с самого начала открыто рассказывали об адаптации детей.

В июне 2023 года Мирошниченко усыновили мальчика Марселя. Он родился недоношенным и имел проблемы со здоровьем, из-за чего нуждался в длительной реабилитации. Первые месяцы в новой семье также были непростыми, однако постепенно ребёнок привыкал к родителям и новому дому.

Инна Мирошниченко с сыном Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

Спустя три года Инна показала, как изменился её сын, и поделилась снимками из их семейной жизни.

Но на этом история пополнения семьи не закончилась.

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В сентябре 2024 года супруги официально удочерили девочку Ангелину. Таким образом, в семье Мирошниченко стало уже четверо детей — Мия, Марко, Марсель и Ангелина.

Тимур и Инна Мирошниченко с дочерью Ангелиной / © instagram.com/_inna_mi_

Семья Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская долгое время скрывала от публики одно из самых важных событий в своей жизни. О том, что певица стала мамой, украинцы узнали лишь в начале 2024 года.

Оказалось, что ещё во время полномасштабной войны артистка вместе со своим возлюбленным Валентином усыновила двух родных сестёр — Мишель и Софию.

Могилевская не спешила рассказывать о девочках. По словам певицы, сестрам нужно было время, чтобы адаптироваться к новой жизни и почувствовать себя в безопасности. Именно поэтому почти два года их усыновление оставалось личной семейной историей.

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Наталья Могилевская с дочерью Мишель / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка и сейчас очень осторожно относится к публичности дочерей и, как правило, не показывает их лица. В то же время время от времени она делится семейными моментами и рассказывает о жизни девочек.

Младшая дочь София в 2026 году отпраздновала свой шестой день рождения.

Наталья Могилевская с дочерью Софией / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева с сыном / © instagram.com/podkopayeva_official

Еще задолго до того, как усыновление стало часто обсуждаемой темой в общественном пространстве, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева на собственном опыте познала, что такое быть приемной матерью.

В 2006 году спортсменка вместе со своим тогдашним мужем Тимофеем Нагорным усыновила восьмимесячного мальчика Вадима из детского дома.

Лилия Подкопаева с сыном / © instagram.com/podkopayeva_official

Впрочем, эта история приняла неожиданный оборот. Уже во время процедуры усыновления Подкопаева узнала, что беременна.

Несмотря на это, супруги не отказались от своего решения и взяли Вадима в семью. Впоследствии мальчик вырос, а спортсменка время от времени публиковала фотографии сына в своих социальных сетях.

Лилия Подкопаева с сыном / © twitter.com/ndtv

Алекс и Аля Якутовы

Алекс Якутов с женой и сыном

Самая свежая история в этой подборке — усыновление, к которому шеф-повар Алекс Якутов и его жена Аля готовились более двух лет.

Супруги начали собирать документы ещё в мае 2024 года. После прохождения специальных курсов будущие родители ждали своей очереди более года.

Алекс Якутов с женой и сыном

Первую встречу с четырехлетним Кириллом они провели 28 апреля 2026 года в Ворзельском доме ребенка. После этого Алекс и Аля ещё полтора месяца ездили к мальчику, пока шло оформление необходимых документов.

В начале лета Кирилл уже переехал в новый дом.

А окончательно процедура усыновления завершилась 31 июля 2026 года — в этот день суд официально признал Алекса и Алю Якутовых родителями мальчика.

Алекс Якутов с женой и сыном

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