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Решились на усыновление: как выглядят приемные дети Мирошниченко, Могилевской и других звезд
Трогательные истории украинских знаменитостей, которые открыли свои дома для детей и навсегда изменили их жизнь.
За яркими премьерами, концертами и светскими выходами звезд нередко скрываются личные истории, о которых они говорят гораздо реже. Некоторые украинские знаменитости в своё время решились открыть свои сердца детям, нуждавшимся в семье, и подарили им возможность расти в любви и заботе.
Для кого-то решение об усыновлении стало долгим и непростым путем, а для кого-то — началом совершенно нового этапа жизни. Звезды не всегда сразу рассказывали о таких личных переменах, давая детям время привыкнуть к новой семье и почувствовать себя в безопасности.
Редакция сайта ТСН.ua собрала истории украинских знаменитостей, которые стали родителями благодаря усыновлению и показали, что семья может создаваться не только на основе кровной связи, но и на основе любви, доверию и ежедневной заботе.
Тимур и Инна Мирошниченко
История семьи Тимура и Инны Мирошниченко стала одной из самых известных среди украинских звездных усыновлений. Супруги не скрывали трудностей, возникавших на этом пути, и с самого начала открыто рассказывали об адаптации детей.
В июне 2023 года Мирошниченко усыновили мальчика Марселя. Он родился недоношенным и имел проблемы со здоровьем, из-за чего нуждался в длительной реабилитации. Первые месяцы в новой семье также были непростыми, однако постепенно ребёнок привыкал к родителям и новому дому.
Спустя три года Инна показала, как изменился её сын, и поделилась снимками из их семейной жизни.
Но на этом история пополнения семьи не закончилась.
В сентябре 2024 года супруги официально удочерили девочку Ангелину. Таким образом, в семье Мирошниченко стало уже четверо детей — Мия, Марко, Марсель и Ангелина.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская долгое время скрывала от публики одно из самых важных событий в своей жизни. О том, что певица стала мамой, украинцы узнали лишь в начале 2024 года.
Оказалось, что ещё во время полномасштабной войны артистка вместе со своим возлюбленным Валентином усыновила двух родных сестёр — Мишель и Софию.
Могилевская не спешила рассказывать о девочках. По словам певицы, сестрам нужно было время, чтобы адаптироваться к новой жизни и почувствовать себя в безопасности. Именно поэтому почти два года их усыновление оставалось личной семейной историей.
Артистка и сейчас очень осторожно относится к публичности дочерей и, как правило, не показывает их лица. В то же время время от времени она делится семейными моментами и рассказывает о жизни девочек.
Младшая дочь София в 2026 году отпраздновала свой шестой день рождения.
Лилия Подкопаева
Еще задолго до того, как усыновление стало часто обсуждаемой темой в общественном пространстве, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева на собственном опыте познала, что такое быть приемной матерью.
В 2006 году спортсменка вместе со своим тогдашним мужем Тимофеем Нагорным усыновила восьмимесячного мальчика Вадима из детского дома.
Впрочем, эта история приняла неожиданный оборот. Уже во время процедуры усыновления Подкопаева узнала, что беременна.
Несмотря на это, супруги не отказались от своего решения и взяли Вадима в семью. Впоследствии мальчик вырос, а спортсменка время от времени публиковала фотографии сына в своих социальных сетях.
Алекс и Аля Якутовы
Самая свежая история в этой подборке — усыновление, к которому шеф-повар Алекс Якутов и его жена Аля готовились более двух лет.
Супруги начали собирать документы ещё в мае 2024 года. После прохождения специальных курсов будущие родители ждали своей очереди более года.
Первую встречу с четырехлетним Кириллом они провели 28 апреля 2026 года в Ворзельском доме ребенка. После этого Алекс и Аля ещё полтора месяца ездили к мальчику, пока шло оформление необходимых документов.
В начале лета Кирилл уже переехал в новый дом.
А окончательно процедура усыновления завершилась 31 июля 2026 года — в этот день суд официально признал Алекса и Алю Якутовых родителями мальчика.