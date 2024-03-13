Режиссер "20 дней в Мариуполе" во время речи на "Оскаре" довел голливудских звезд до слез

Мстислав Чернов рассказал, как в зале воцарилась тишина во время его выступления.

Режиссер документальной ленты "20 дней в Мариуполе", которая получила "Оскар" Мстислав Чернов рассказал, как собравшиеся в зале театра "Долби" отреагировали на его речь.

Режиссер поделился, что когда он поднялся на сцену за статуэткой и начал говорить, в зале воцарилась тишина.

"В зале была такая тишина, что я мог услышать удар шпильки об пол. Это была самая большая тишина, которую я слышал в этом зале за всю церемонию", — поделился Чернов в интервью "Голосу Америки".

Режиссер считает, что таким образом присутствовавшие в зале услышали его и поняли каждое слово, которое он сказал за 45 секунд, выделенных для речи.

"Я чувствую, что да, меня услышали. И несколько человек сказали мне после церемонии, что они плакали. И я был так счастлив знать, что мои слова дошли до их сердец", — признался Чернов.

По словам режиссера, он много думал, что сказать и до последнего не был уверен, что именно произнесет на сцене:

"У меня было столько предложений, столько идей от людей со всей страны по поводу того, что сказать. И, на самом деле, было достаточно сложно решить, что говорить. Вы должны их вложить в эти 45 секунд, которые у вас есть на сцене. До последнего момента я не был уверен, что я собираюсь сказать. И все, с кем я общался режиссеры, актеры — они выражали поддержку Украине. Они выражали обеспокоенность тем, что сейчас происходит. И эта поддержка Украины проваливается. Это то, что в голове людей", – сказал Чернов.

Отметим, что фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" стал триумфатором кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".

Напомним, в ночь на 11 марта состоялась 96-я церемония премии "Оскар-2024". В нашем материале вы можете ознакомиться со всеми лауреатами самой главной кинопремии года.

Читайте также: