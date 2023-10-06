Режиссер-беглец Оксана Байрак сменила имя и фамилию и снимает сериал для пропагандистского канала в РФ

Сбежавшая в Россию режиссер Оксана Байрак сейчас снимает там сериал для пропагандистского российского канала.

Восьмисерийная мелодрама получила название "Дождь на исходе лета", и кроме россиян, там снимаются и актеры из Украины. Среди касты присутствуют одессит и сын народного артиста Украины Георгия Дрозда Максим Дрозд, актриса Лариса Удовиченко, мечтавшая приобрести квартиру в Одессе.

О съемках сериала рассказал российский актер-путинист Антон Батырев у себя на странице в запрещенной в Украине соцсети. Также он запостил фото с тарелкой, на которой указана съемочная группа проекта. И хотя режиссером сериала числится Оксана Байрак, тем не менее, на тарелке она указана под другим именем – Фрося Касьян. В комментариях юзеры уже пошутили над этим: "Байрак в Питере "под прикрытием", что ли?" – пишут фаны.

Оксана Байрак в России снимает сериал

Оксана Байрак в России снимает сериал

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Оксана Байрак находилась в Одессе, но уже тогда выражала приверженность "братскому народу" России. Летом 2023 года ее застали в Санкт-Петербурге в объятиях российского актера и Z-патриота Антона Батырева.

Оксана Байрак и Антон Батырев

Тем временем украинский актер Назар Заднепровский недавно прокомментировал побег скандального режиссера Оксаны Байрак в страну-агрессоршу Россию. Он отметил, что до начала полномасштабной войны она снимала фильмы, средства на которые давала Россия, работала с российскими актерами.

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