Режиссер-беглец Оксана Байрак заявила, что из РФ легко вернулась в Одессу

Режиссер Оксана Байрак, которая в начале полномасштабной войны находилась в Одессе и вскоре сбежала в Россию, заявила, что легко вернулась в Украину.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. Местом своего пребывания режиссер обозначила Odessa Black Sea. Байрак, которая отмечает День святого Николая все еще 19 декабря, заявила, что ей удалось вернуться в Одессу именно в этот день.

В фотоблоге предательница разместила снимок статьи, в которой говорится, что Байрак "называет себя самой большой патриоткой Украины" и "размечталась вернуться в Одессу". Впрочем, вскоре предательница этот пост из Instagram удалила. Что этим Байрак хотела сказать – непонятно. То ли она решила кому-то доказать, что может приехать в Украину из России когда ей заблагорассудится, то ли действительно находится там, предстоит разобраться СБУ.

Скрин со странными заявлениями беглянки успел сделать Telegram-канал "Культурна Прачечна":

"Здесь Оксана Байрак пишет, что вернулась из Москвы в Одессу. СБУ, проверьте плиз, это прикол или нет. Потому что на душе неспокойно", – таким комментарием сопроводила "Культурна Прачечна" пост Байрак.

Предательница Оксана Байрак неожиданно вернулась в Одессу / Фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

Как известно, в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину Оксана Байрак находилась в Одессе. В августе Байрак, продолжавшая сыпать пророссийскими взглядами, сбежала в Россию. Там она показалась в компании российского актера-путиниста Антона Батырева. Позже выяснилось, что Оксана Байрак под новым именем и фамилией начала работу над российским сериалом для одного из пропагандистских каналов в РФ.

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