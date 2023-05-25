Режиссер Боднарчук о скандале с Русланой на "Евровидении-2023": "Это бумеранг"

Известный режиссер Олег Боднарчук прокомментировал скандал вокруг исполнительницы Русланы и организаторов "Евровидения".

Знаменитость ответил, справедливо ли было не дать первой победительнице в конкурсе от Украины выступить в Ливерпуле. Однако сначала Боднарчук рассказал одну историю, как в 2017 году "Евровидение" проводилось в Киеве.

В частности, тогда режиссер вместе с командой из Швеции готовил конкурс. Однако в конце концов подготовкой "Евровидения-2017" занялась Руслана.

Руслана в Ливерпуле / Фото: пресс-служба Русланы

"С Русланой случилась такая интересная история… Эта история состоит из двух частей. Первая часть — давай вспомним 2017 год и "Евровидение" в Киеве. Я имел честь начинать подготовку к этому конкурсу, меня выбрали креативным продюсером "Евровидения" в Киеве, и мы три месяца работали с приехавшей из Швеции командой, много у нас было интересных идей. И в какой-то прекрасный момент команда Русланы с мужем Ксенофонтовым и с господином Грицаком рейдерски захватили процесс подготовки к "Евровидению", и нас всех смели буквально за один день", – вспомнил режиссер в интервью Алине Доротюк.

По словам Боднарчука, команда Русланы ставила им палки в колеса. Режиссер вместе с коллегами из Швеции не мог нормально организовать конкурс и подписать контракты с подрядчиками.

Олег Боднарчук / Фото: скриншот с видео

"Все эти три месяца, когда мы готовились, команда из Швеции была просто шокирована. Правительство Украины блокировало все контракты. Они кричали: "Это невозможно, февраль-март, мы не можем ни с каким подрядчиком подписать контракт. Такого не было никогда и нигде. Мы не понимаем, почему нас блокируют". А потом стало ясно, что была еще одна команда, которая выжидала критический момент и обратилась с запросом: "У вас ведь не подписан ни с кем контракт". Кстати, эта команда не давала эти контракты подписывать, а потом она обратилась с претензией. И в апреле, за месяц или полтора до Евровидения, они рейдерски захватили всю эту подготовку", — рассказал режиссер.

Боднарчук вспомнил, что выступление Русланы в 2017 году не планировалось, ведь "Евровидение" было посвящено прошлогодней победительнице Джамале. Впрочем, мощное выступление было именно у Русланы. Тем временем у Джамалы был посредственный номер.

"Выступление Русланы не планировалось, ведь это не было концепцией этого "Евровидения", но выступление тогда впихнулось. Это было "Евровидение" в честь Джамалы и ее победы, ей там дали какой-то рядовой номер. Суперперфоманс был у Русланы, звезда всех времен и народов Это было справедливо вообще? Что касается Джамалы, концепции конкурса, к каким-то человеческим нормам? Нет, это было несправедливо!" – добавил режиссер.

Боднарчук убежден, что Руслана в Ливерпуле испытала на себе "эффект бумеранга".

Руслана в эфире "Евровидения-2023"

"То, что произошло в этом году, было ли справедливо не включить Руслану? Нет, это несправедливо. Ей было там место. Но когда ты складываешь вместе первое "несправедливо" и второе "несправедливо", то вместе это получается, что очень справедливо. Это бумеранг. Но все, что с ней произошло в Ливерпуле, вызвало у меня жалость", — подчеркнул Боднарчук.

Напомним, в этом году между организаторами "Евровидения-2023" и Русланой возник скандал. Исполнительницу не пригласили выступать на главной сцене Ливерпуля, между тем там спели артисты, которые принесли Украине призовые места и вошли в десятку финалистов. Наконец, в финале Руслану показали на коротеньком видео, где она стояла в толпе с флагом Украины на фоне "Золотых ворот". В Сети очень сильно возмутились отсутствием первой победительницы "Евровидения" от Украины. Между тем, сама Руслана ответила, что для нее главная публика, которая ее любит, а не сцена.

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