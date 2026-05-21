Режиссер "Драйва" сделал шокирующее признание о собственной смерти на 25 минут

Николас Виндинг Рефн / © Associated Press

Датский режиссер Николас Виндинг Рефн, известный лентами «Драйв» и «Дилер», шокировал признанием о клинической смерти и рассказал, как пережитое буквально вернуло его к кино.

На Каннском кинофестивале режиссер впервые за долгое время презентовал новый полнометражный фильм. Во время встречи с журналистами он неожиданно заговорил не о премьере, а о борьбе за жизнь. По словам Рефна, в 2023 году врачи случайно обнаружили у него опасный порок сердца. Ситуация оказалась критической — легкие уже наполнялись кровью. Медики не скрывали рисков и фактически готовили режиссера к худшему. Уже через две недели после обследования ему провели срочную операцию.

«Я был мертв в течение 25 минут. Мне прямо сказали, что я вряд ли выживу, а если и выживу, то никто не знает, какими будут последствия. Но Бог дал мне второй шанс. Сколько людей получают такую возможность? Я понял, что должен использовать это для чего-то хорошего», — эмоционально поделился режиссер the Guardian.

Несмотря на тяжелые воспоминания, Рефн не потерял своего фирменного черного юмора. Во время пресс-конференции он попытался разрядить атмосферу шуткой о собственном «возвращении к жизни». Именно после пережитого, говорит режиссер, он по-другому посмотрел и на себя, и на творчество. До операции постановщик чувствовал полное эмоциональное выгорание и сомневался, хочет ли вообще продолжать работать в киноиндустрии.

«Слава Богу, моим хирургом был Том Круз — он подлатал меня, а потом вернул к жизни с помощью электричества, как Франкенштейна», — пошутил кинорежиссер.

