Режиссер фильма "Довбуш" шокировал, сколько членов кинокоманды полегли в боях за Украину

Украинский режиссер Олесь Санин выступил с важной речью на международном форуме Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia" в Киеве.

Так, режиссер, снимавший фильм "Довбуш", рассказал о дальнейшей судьбе членов команды. В частности, сообщил, что около 70 человек сейчас служат в рядах ВСУ. Кроме того, кинокоманда понесла и потери. Война забрала пять человек, которые лишь недавно создавали самую кассовую украинскую игровую ленту 2023 года. К тому же семеро членов команды ныне являются пропавшими без вести.

"Если говорить о кинокоманде фильма "Довбуш", то пятеро погибли, семеро пропали без вести, 70 сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины и Сил обороны, в частности, актеры, каскадеры, кинотехники, художники, операторы. Оператор картины Сергей Михальчук сейчас в ВСУ, в разведке, и буквально сейчас он где-то на линии столкновения в Курской области. Два актера в 68-й егерской бригаде им. Олексы Довбуша", - цитирует Санина издание "Детектор медиа".

Олесь Санин

Также режиссер рассказал и хорошие новости. Олесь отмечает, что художница костюмов Гала Отенко за свои работы завоевала несколько наград Польской киноакадемии за последнее время.

"Часть съемочной группы, прекрасная часть, уехала со своими детьми за границу, и подавляющее большинство из них сейчас работают по профессии в смежных киноиндустриях. Гала Отенко, наша художница из костюмов, за время войны сделала пять игровых картин как художница из костюмов в Польше и получила две награды Польской киноакадемии за это. Пока война, меня спрашивают, какой мой следующий фильм. А я говорю: "Мой следующий фильм – победа", — растрогал режиссер "Довбуша".

Напомним, недавно актер Дмитрий Сова рассказал, где он служит после того, как его перевели в другую бригаду ВСУ.