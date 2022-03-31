Режиссер фильма "Не время умирать" приехал в Киев и поддержал украинцев

Режиссер фильма "Не время умирать" приехал в Киев и поддержал украинцев

Раньше знаменитость был во Львове.

Режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" Кэри Фукунага приехал в Киев.

Об этом он сообщил в своем Instagram и опубликовал соответствующие фотографии.

В общем, Кэри проехался по улицам Киева. Он присоединился к проекту World Central Kitchen, направленному на обеспечение питанием.

Кэрри Фукунага / instagram.com/cary_fukunaga

Раньше режиссер был во Львове. Там он общался с переселенцами и волонтерами. Он публиковал их истории на своей странице в Instagram, чтобы больше людей знали, что сейчас происходит в Украине.

Напомним, недавно голливудский актер и режиссер Шон Пенн приехал во Львовскую область, чтобы наладить работу своей благотворительной организации в Украине. Организация знаменитости хочет поддержать украинцев в борьбе за свободу и суверенитет.

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