Режиссер Горов назвал предательницу Ани Лорак "хабалкой" и удивил, как ее изменила Россия

Известный украинский режиссер театра, кино и телевидения, клипмейкер Семен Горов подверг критике позицию Ани Лорак во время войны.

Как известно, артистка полностью встала на сторону государства-террориста и даже собиралась сменить украинское гражданство на враждебное. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" режиссер признался, что большинство украинских звезд после славы в российском шоу-бизнесе менялись в худшую сторону из-за новых отрицательных черт характера.

"Мое отношение ко многим украинским артистам начало меняться как только большинство времени они стали проводить не в Украине, а в России. Они просто на глазах начали меняться, по-моему, в худшую сторону. Становились более полезными, дерзкими, грубыми, жлобами", - пояснил Горов.

Предательница Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

По такому принципу, по мнению Семена, Ани Лорак и пошла предательскими тропами. Он отмечает, что даже до полномасштабной войны негативное влияние России на исполнительницу уже было заметно. А уже во время агрессии РФ она просто еще более отчетливо заявила о том, кем была раньше.

"И даже Каролина, когда очень долго была в России, ее продюсером был Киркоров, то я начал чувствовать, что у меня не о чем с ней разговаривать, что это уже какой-то другой человек. Не та девочка такая тонкая и глубокая, улыбающаяся, а это какая-то уж напыщенная провинциальная дева, такая хабалка", - заявил режиссер.

Напомним, не только Ани Лорак предала Украину, но и другие артисты. В этом списке оказалась и певица Таисия Повалий. Однако недавно путинистка поплатилась за поддержку войны.

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