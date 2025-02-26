Режиссер Горов вспомнил, каким был Данилко в начале карьеры и почему их общение ухудшилось

Известный украинский режиссер Семен Горов вспомнил первое знакомство с шоуменом Андреем Данилко.

А произошло оно еще во времена, когда Андрей учился в училище и жил в общежитии. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Горов признался, что уже тогда юноша был так же серьезным и требовал уважения к себе. В частности, отказывался выступать без гонорара просто ради рекламы, как делали это более знаменитые в то время его коллеги.

"Сказали, что он живет в общежитии эстрадно-циркового училища, есть телефон вахты. Через минуту Андрей спускается, и я приглашаю его выступить вместе с артистами, среди которых Ротару, Билык… А он спрашивает, какой гонорар. А я отвечаю, что это бесплатно, и это телевидение, Новый год и реклама. А он говорит, что нет, бесплатно не будет сниматься. А я с уважением отреагировал, предложил встретиться", – рассказал режиссер.

Семен Горов, Верка Сердючка с мамой / Фото: Facebook Семена Горова

Семен организовал встречу и все же договорился с талантливым артистом об участии в съемках. В таком тандеме они начали сотрудничать, но со временем их пути несколько разошлись. По мнению режиссера, этому причиной мог стать фильм о Сердючке и проблема, связанная с ним:

"И мы торговались за гонорар. Это очень талантливый артист, который уважает группу, с которой работает. Кстати, с этим фильмом "Приключения Верки Сердючки", когда я отказался переделывать его, а его не взяли в эфир на ОРТ, может быть, это его так… Мы потом работали, но что-то сломалось. Но у меня к Андрею отличное отношение как к очень талантливому человеку, хорошему актеру. Он действительно может быть смешным и глубоким", – подчеркнул Горов.

Напомним, ранее Семен Горов признался, что получил отсрочку от мобилизации. Режиссер назвал причину, почему не может служить на фронте.

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