Режиссер Горов заговорил о лицемерии Меладзе и предположил, где он сейчас находится

Известный украинский режиссер Семен Горов, который недавно раскритиковал предательницу Ани Лорак, прокомментировал деятельность Константина Меладзе и их отношения во время войны.

Так, Горов в свое время сотрудничал с продюсером группы "ВИА Гра". Он делал клипы для коллектива. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці " знаменитость предположил, что во время войны Меладзе живет в Германии. Семен довольно тепло отзывается о коллеге, но в то же время вспоминает его неожиданный поступок. Как признается режиссер, он удивился не увидеть свое имя в фильме о создании "ВИА Игры". Тем не менее, простил это коллеге и предполагает, что так возможно случилось из-за зависти.

Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

"Я думаю, что он за границей где-то в Германии был. Насколько я знаю. К Косте я хорошо отношусь, он мне многое дал как режиссеру. Конечно, много работали, и это упоминается с теплотой. Когда-то он мне помог купить первую квартиру в Киеве, одолжил денег. Единственное, что мне показалось странным, когда в свое время по ТВ был большой фильм о "ВИА Гре", где очень много было интервью, людей, работавших с ними, об их пути, составах разных, что никоим образом мое имя не прозвучало. Я даже сейчас не понимаю почему. Возможно, у него закралось такое мнение, что некоторые считают успех "ВИА Гры" и моей заслугой. Но могу ошибаться. Прощаю ему", - подчеркнул Семен Горов.

Напомним, что недавно Семен Горов встал на защиту Софии Ротару и объяснил, почему она молчит о войне в Украине.

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