Режиссер "Игры в кальмара" рассекретил, какой гонорар получил за съемки сериала

Также он рассказал, почему у него во время съемок начали выпадать зубы.

Режиссер южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек рассекретил свой гонорар.

Лента стала очень популярной во всем мире. Благодаря сериалу "Игра в кальмара" компания Netflix заработала около 900 млн долларов.

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

Впрочем, гонорар режиссера оказался не столь велик. В интервью The Guardian Хван Дон Хек признался, что он не слишком богат.

"Я не очень богат. Но мне хватает. У меня есть еда на столе. Netflix не дал мне бонус. Мне заплатили в соответствии с начальными условиями контракта", — говорит режиссер.

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

Также Хван Дон Хек добавил, что он заработал гораздо меньше, чем выиграл главный герой сериала. Заметим, денежный приз в "Игре в кальмаре" составил 45,6 млрд вон, а это около 38,5 млн долларов.

Кстати, режиссер признался, что во время съемок у него начали выпадать зубы из-за стресса.

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