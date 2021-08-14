Режиссер концерта ко Дню Независимости ответила на обвинения Бужинской, что ей отказали в выступлении

Бужинская не предлагала включить ее песню в праздничную программу.
Режиссер концерта ко Дню Независимости Катя Царик отреагировала на слова Екатерины Бужинской, о том, что исполнительницу не включили в праздничную программу.
В эксклюзивном комментарии ТСН Царик рассказала, что для праздничного перформанса выбирали такие песни, которые звучали и прославляли Украину "до" и "после" провозглашения независимости. Но из-за того, что список песен оказался слишком длинным, пришлось выбирать самые важные.
"Мы попытались собрать такие песни, которые будут понятны каждому украинцу. Каждый украинский артист считает, что именно его песня достойна звучать на концерте в честь празднования 30-летия Независимости Украины, но 24 августа прозвучат только те, которые творили историю нашей страны, которых можно назвать знаковыми и, не побоюсь этого слова, действительно легендарными ", — сообщила режиссер концерта.
Также Екатерина Царик рассказала, что Бужинская не предлагала включить ее песню "Україна — це ми" в праздничную программу. По словам режиссера, она лишь написала ей, что сожалеет, что ее трека не будет на концерте.
"Что касается Екатерины Бужинской, то ее слова о нашей переписке звучат не совсем верно. 28 июля я получила от нее сообщение в мессенджере о том, что она сожалеет, что ее песня не прозвучит на концерте ко Дню Независимости. На что Екатерина не получила ни одного ответа. Поэтому ее слова о том, что я "просила не морочить голову", и что "список уже сформирован" — это выдумка ", — сообщила режиссер.
Отметим, Екатерина Бужинская рассказала, что ее не вписали в праздничную программу. Певица отмечала, что писала Царик с просьбой внести ее песню "Україна — це ми".
Напомним, недавно режиссер концерта ко Дню Независимости рассказывала, как выбирали артистов для шоу. Царик призналась, что первоочередной задачей было подобрать хиты, а затем составить список исполнителей.