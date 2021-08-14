Режиссер концерта ко Дню Независимости ответила на обвинения Бужинской, что ей отказали в выступлении

Режиссер концерта ко Дню Независимости ответила на обвинения Бужинской, что ей отказали в выступлении

Бужинская не предлагала включить ее песню в праздничную программу.

Режиссер концерта ко Дню Независимости Катя Царик отреагировала на слова Екатерины Бужинской, о том, что исполнительницу не включили в праздничную программу.

В эксклюзивном комментарии ТСН Царик рассказала, что для праздничного перформанса выбирали такие песни, которые звучали и прославляли Украину "до" и "после" провозглашения независимости. Но из-за того, что список песен оказался слишком длинным, пришлось выбирать самые важные.

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"Мы попытались собрать такие песни, которые будут понятны каждому украинцу. Каждый украинский артист считает, что именно его песня достойна звучать на концерте в честь празднования 30-летия Независимости Украины, но 24 августа прозвучат только те, которые творили историю нашей страны, которых можно назвать знаковыми и, не побоюсь этого слова, действительно легендарными ", — сообщила режиссер концерта.

Также Екатерина Царик рассказала, что Бужинская не предлагала включить ее песню "Україна — це ми" в праздничную программу. По словам режиссера, она лишь написала ей, что сожалеет, что ее трека не будет на концерте.

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"Что касается Екатерины Бужинской, то ее слова о нашей переписке звучат не совсем верно. 28 июля я получила от нее сообщение в мессенджере о том, что она сожалеет, что ее песня не прозвучит на концерте ко Дню Независимости. На что Екатерина не получила ни одного ответа. Поэтому ее слова о том, что я "просила не морочить голову", и что "список уже сформирован" — это выдумка ", — сообщила режиссер.

Отметим, Екатерина Бужинская рассказала, что ее не вписали в праздничную программу. Певица отмечала, что писала Царик с просьбой внести ее песню "Україна — це ми".

Напомним, недавно режиссер концерта ко Дню Независимости рассказывала, как выбирали артистов для шоу. Царик призналась, что первоочередной задачей было подобрать хиты, а затем составить список исполнителей.

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