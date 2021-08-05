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Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов для шоу

Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов для шоу

Режиссер концерта ко Дню Независимости / instagram.com/katyatsarik

Почти все песни будут звучать на украинском.

Режиссер концерта ко Дню Независимости Катя Царик, которая прокомментировала почему группу Green Grey убрали с праздничного перформанса, рассказала, как подбирали артистов для участия в шоу.

Царик призналась, что первоочередной задачей было подобрать хиты, а затем составить список исполнителей.

"В первую очередь мы выбирали песни. В конечной концепции, которая уже утверждена, и с которой мы работаем, 98% — это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен на других языках", — сообщила режиссер, пишет kp.ua.

Также Катя рассказала о трудностях, которые возникли во время отбора песен. По ее словам, самой сложной задачей было сократить список артистов. Желающих принять участие в праздничном перформансе было много, а выступление рассчитан только на три часа.

"Мы отталкивались от идеи: легендарные песни исполняются артистами, которые уже сами стали легендами, или же молодыми исполнителями, которые очень ярко заявили о себе в последние годы. Когда собрали список, поняли, что концерт продлится сутки, если включить всех и никого не обидеть. И то, думаю, все равно кто-то бы обиделся. Сокращать лонг-лист до трех часов было самой сложной для нас задачей. И не очень благодарной. Поэтому, к сожалению, из-за ограничений во времени не все артисты участвуют в концерте ", — сообщила режиссер.

Отметим, недавно между организаторами концерта ко Дню Независимости и вместе Green Grey возник конфликт. Участник коллектива Дизель рассказал, как им сначала предложили принять участие, а потом убрали с праздничного перформанса. Группа начала готовиться, репетировать, как вдруг им отказали в участии в концерте. Однако Green Grey отомстили за такое отношение к себе. Поэтому, 24 августа коллектив играет собственный концерт в центре Киева.

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