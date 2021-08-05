Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов для шоу

Почти все песни будут звучать на украинском.

Режиссер концерта ко Дню Независимости Катя Царик, которая прокомментировала почему группу Green Grey убрали с праздничного перформанса, рассказала, как подбирали артистов для участия в шоу.

Царик призналась, что первоочередной задачей было подобрать хиты, а затем составить список исполнителей.

"В первую очередь мы выбирали песни. В конечной концепции, которая уже утверждена, и с которой мы работаем, 98% — это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен на других языках", — сообщила режиссер, пишет kp.ua.

Также Катя рассказала о трудностях, которые возникли во время отбора песен. По ее словам, самой сложной задачей было сократить список артистов. Желающих принять участие в праздничном перформансе было много, а выступление рассчитан только на три часа.

"Мы отталкивались от идеи: легендарные песни исполняются артистами, которые уже сами стали легендами, или же молодыми исполнителями, которые очень ярко заявили о себе в последние годы. Когда собрали список, поняли, что концерт продлится сутки, если включить всех и никого не обидеть. И то, думаю, все равно кто-то бы обиделся. Сокращать лонг-лист до трех часов было самой сложной для нас задачей. И не очень благодарной. Поэтому, к сожалению, из-за ограничений во времени не все артисты участвуют в концерте ", — сообщила режиссер.

Отметим, недавно между организаторами концерта ко Дню Независимости и вместе Green Grey возник конфликт. Участник коллектива Дизель рассказал, как им сначала предложили принять участие, а потом убрали с праздничного перформанса. Группа начала готовиться, репетировать, как вдруг им отказали в участии в концерте. Однако Green Grey отомстили за такое отношение к себе. Поэтому, 24 августа коллектив играет собственный концерт в центре Киева.

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