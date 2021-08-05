Режиссер концерта ко Дню Независимости впервые прокомментировала, почему убрали Green Grey

Катя Царик отметила, что дело вовсе не в русскоязычной песне группы.

Режиссер концерта ко Дню Независимости Катя Царик впервые прокомментировала, почему группу Green Grey убрали из праздничного перформанса.

Она подтвердила, что с коллективом действительно шли переговоры об их участии, обсуждались постановки, однако организаторов озадачило видео одного из участников Green Grey.

"У нас с ребятами шли переговоры, мы говорили о постановках, мы видели их на нашем концерте, потому что, как я уже сказала, это знаковая группа. Пока не произошло событие, которое поставило нас в ступор и повергло шок. Я говорю про видео, которое Мурик выложил на своей странице в Инстаграме. И проблема не в том, что он высказал свое недовольство. Мы живем в свободной стране, свободны в выражениях своих мыслей, только не надо путать свободу слова с бескультурным фактом того, как это было выражено. Речь шла не совсем же о законе, речь была о языке. И форма, в которой это было выражено, нас оскорбила. Думаю, оскорбила любого украинца, который уважает свою страну. Нам показалось некорректным такое поведение, поэтому мы приняли решение, что нам друг с другом не по пути", — сказала Царик, пишет kp.ua

В свое время Катя сотрудничала с Green Grey и сняла им клип на песню "Солнце и луна", поэтому, по словам режиссера, она была шокирована поведением Мурика:

"Это было потрясением, честно вам скажу. И очень неприятно лично для меня, потому что с группой Green Grey меня связывает большая любовь. У нас очень много артистов высказывают свое недовольство по тому или иному поводу. Но никто никого за это никогда не наказывает. Поэтому еще раз повторю: проблема не в песне на русском языке", — подчеркнула Царик.

Напомним, что 27 июля участник Green Grey Дизель сообщил, что группу исключили из праздничного концерта ко Дню Независимости Украины, куда сначала пригласили. Они планировали исполнить свой хит "Под дождем". В свою очередь, в офисе президента заявили, что им не понравилась реакция другого участника Мурика на языковой закон.

Помимо этого, Дизель поделился, что группу также убрали из фильма ко Дню Независимости, который будут показывать на одном из украинских каналов. Мол, их сначала позвали на интервью для этой ленты, а затем интервью отменили.

Тем не менее коллектив придумал, как отомстить за такое отношение к себе. Поэтому, в День Независимости, 24 августа, Green Grey анонсировали свой концерт, который отыграют в центре Киева.

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