Режиссер номера Kalush Orchestra прокомментировал символизм в постановке группы на "Евровидении"

Режиссер Алексей Гончаренко считает, что номер не был слишком гениален, чего не скажешь о композиции, которая о итогу победила на "Евровидении-2022".

Сегодня программу "Сніданок з 1+1" посетил режиссер Алексей Гончаренко. Именно он является генпродюсером компании Friends Production, которая создавала телевизионную версию украинского нацотбора-2022 и победный номер на конкурсе для Kalush Orchestra.

Режиссер лично с представителями Украины был в Турине и безумно радовался победе Украины. Говорит, что, несмотря на многолетний опыт создания телевизионных программ, сам повелся на интригу во время объявления баллов.

"Я на этот раз сам стал жертвой телевизионных интриг. Когда было объявление балов от жюри, я забыл, что еще предстоят баллы от зрителей, поэтому мы уже немного расстроились. За кулисами рядом сидели шведы и британцы, последние уже потирали руки, понимая, что почти победили. Потом начали оглашать баллы зрителей, камеры стали активно снимать украинскую делегацию и даже нас за кулисами, чтобы снять победные эмоции. Мы были невероятно рады", — рассказал Гончаренко.

Продюсер Алексей Гончаренко о закулисье "Евровидения 2022" и как готовился номер группы Kalush

Над номером группы на "Евровидении-2022" работали два постановщика: Максим Постюк и Алексей Жембровский. Конец номера Kalush Orchestra вызвал бурю эмоций в соцсетях, поскольку пользователи увидели в заключительном кадре флаг Донбасса. Было ли это на самом деле – Гончаренко ответил довольно неоднозначно: "если нравится – так было задумано, а если нет – это произошло случайно".

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Режиссер считает, что в первую очередь победу Украине принесла очень хитовая песня, а не номер, который лично он считает профессионально сделанным, но не гениальным.

"Я не буду говорить, что это был гениальный номер от нас. А вот песня – она действительно гениальная. Потому что ее пели все. Ее очень легко повторить. Она хитовая и, как говорят музыкальные эксперты, имеет хук. Это то, что влезает в голову и выбросить это уже невозможно. И это родившийся хит, искусственно его сделать – очень тяжело", — комментирует Гончаренко.

Относительно заявления лидера группы Олега Псюка со сцены конкурса об "Азовстали", режиссер комментирует, что это была идея самого Олега, и, конечно, украинская делегация с волнением ждала заявление организаторов "Евровидения", ведь это могло стать причиной дисквалификации страны. Однако это заявление было расценено как гуманитарный призыв.

Алексей Гончаренко

Если вспомнить, то личное общение Алексея Гончаренко и Kalush Orchestra началось со скандала на нацотборе, когда группа обвиняла организаторов в фальсификации голосов. По словам режиссера, налаживание отношений во время подготовки номера для "Евровидения" было сложным, однако он на ребят не в обиде, ведь они таким образом боролись за свое право представить Украину и просили показать голоса зрителей, по которым они победили, как и было сказано во время прямого эфира нацотбора в феврале. Подготовка номера была во Львове уже после полномасштабного вторжения, поэтому весь негатив был оставлен в прошлом для подготовки хорошей постановки.

А вот по поводу скандала с Алиной Паш, которая не смогла доказать, что ездила в аннексированный Крым через украинскую границу, и была дисквалифицирована организаторами нацотбора, несмотря на победу, Гончаренко прокомментировал: "Алине не хватило смелости сказать так, как оно было. И эта игра сработала 100% против нее".

Читайте также: