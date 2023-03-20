Режиссер Олег Боднарчук резко высказался в сторону Оли Поляковой: "Всю жизнь паразитировала"

Известный режиссер Олег Боднарчук раскритиковал новое интервью певицы Оли Поляковой с журналисткой Раминой Эсхакзай.

Своими негативными мнениями продюсер решил поделиться в Facebook. Боднарчук заявил, что разговор певицы и интервьюерки выглядел судебным заседанием, на котором подкупили судью.

"Вчера вышло новое интервью у Рамины, которое "давно все ждали". Оно тоже было "судебным", но как часто бывает у нас — судью подкупили. Героиней интервью была Оля Полякова. Интервьюер успела задать около трех вопросов", два часа героиня рассказывала то, что хотела, отвечая сама на свои вопросы.Далее к интервью подключили продюсера певицы, и это было ух, как интересно и неординарно.Потом подругу-волонтерку... Одним словом страсти дошли до апофеоза.Оля — энергичная, живая, веселая, она могла говорить три часа и мы бы ее слушали с открытым ртом еще плюс два… Рамина сразу поняла свое место на этом интервью и, мысленно, покинула съемочную площадку – уснула. Певицу это вполне устроило”, — написал Боднарчук.

Оля Полякова/Скриншот с видео

Боднарчук также решил еще раз затронуть тему отношений Поляковой с певицей Тиной Кароль. В интервью звезда заявила, что давно урегулировала все конфликты с коллегой и считает, что сейчас никакой речи не может идти о конкуренции в шоу-бизнесе. Режиссер в свою очередь упрекнул Оли за то, что она всю жизнь пела развлекательные песни, а не лирические, как Тина.

"Выконница, которая всю свою жизнь паразитировала на плохом вкусе большого количества украинской аудитории и пела о "шлепках", "плавочках с булавочкой", "ночной жрице", фактически клоунеса, поставили в один ряд с певицей, которая хотя бы пытается быть ценностной и сложной… Представляете интервьюера, которая бы в Америке спросила у Карди Би, мол, сейчас идут мысли: вы королева песни всех времен, или Уитни Хьюстон?" – обидно выразился режиссер.

Напомним, что 8 марта Оля Полякова дала большой благотворительный концерт с новой программой "Все будет хорошо". После шоу Эсхакзай и пообщалась с исполнительницей, а также с ее командой и рассказала о деталях концертов Оли.

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