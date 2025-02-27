Режиссер Семен Горов высказался о 14-летнем сыне и планирует ли вывозить его за границу во время войны

Известный украинский режиссер театра, кино и телевидения, клипмейкер Семен Горов рассказал о своем сыне Иване от второго брака с Яной Помазан.

Во время войны семья проживает в Украине. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" режиссер признался, что сейчас ему сложно сказать о будущем 14-летнего сына. Он признается, что жена переживает за безопасность потомка и пока что они не знают, уедет ли он за границу. Правда, Горов не исключает того, что Иван поедет в иностранный университет.

"Я об этом не думал. Моя жена об этом думает, она, конечно, как любая мама переживает. Во-вторых, мне сложно будет как отцу, если он где-то будет не со мной. Хочу видеть, как он растет, принимать в этом участие. А там, как будет, посмотрим. Думаю, что в 14 рано еще об этом говорить. Если говорить об образовании там за границей, это возможно", - отметил Семен.

Сын Семена Горова / Фото: Facebook Семена Горова

Режиссер говорит, что во время войны сын уже бывал за границей. В частности, наведывался к своей сестре Стасе в США. Там парень проводил время в лагерях и даже ходил в школу.

"Год назад ездил на четыре месяца в Нью-Йорк. У меня там живет дочь, его сестра Стася. И он жил у нее четыре месяца, ходил в школу, потом лето проводил в лагерях. Конечно, и он скучает, и мы скучаем, хотя он с родными людьми. Сердце разрывается", — добавил знаменитость.

Напомним, ранее Семен Горов высказался о шоумене Андрее Данилко. Режиссер вспомнил, каким артист был в начале карьеры и почему ухудшилось их общение.

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