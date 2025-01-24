Режиссер "Слуги народа" Кирющенко отказался от гражданства РФ и раскрыл, где он сейчас живет

Режиссер "Слуги народа" и "Сватов" Алексей Кирющенко заявил, что сменил российское гражданство.

По словам знаменитости, он уже отказался не только от работы в государстве-террористке, но и в течение пяти лет является гражданином Украины. Поэтому, несмотря на все слухи, с Россией его больше ничего не связывает.

"Я в России? У меня уже пять лет украинское гражданство, правда, почему-то продолжают писать, что имею только вид на жительство. Зная отлично, что это не так", — рассказал Кирющенко в интервью oboz.ua.

Кроме того, режиссер поделился, как получил паспорт Украины вместо российского. По словам Алексея, сначала он получил вид на жительство здесь, а через некоторое время ему разрешили иметь статус полноценного гражданина Украины.

Алексей Кирющенко

"Я родился в Харькове, проживал в Днепропетровске, потом – в Харьковской области. После школы поступил в Днепропетровское театральное училище. Пошел в армию и снова вернулся в Днепропетровск. Затем первая жена подбила поступить в Щукинское училище в Москве. Но я всегда говорил, что Москва – это филиал Киева (смеется). В русском театральном вузе меня воспитывали евреи и украинцы. А с 2012 года я фактически уже жил здесь, чем там. Впоследствии получил вид на жительство, затем – паспорт. Больше волновался по поводу приобретения гражданства мой отец. Папа, мама, брат – все жили здесь, здесь похоронены", - признался режиссер.

Также Кирющенко поделился, что у всей его семьи четкая проукраинская позиция. Более того, сын режиссера занимает должность офицера ГУР.

"Сын у меня служит, он офицер ГУР, великий патриот Украины. Есть еще три дочери. Один внук, три внучки", – добавил звезда.

Алексей Кирющенко с сыном

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