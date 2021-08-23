Режиссер Терри Гиллиама госпитализировали в больницу сразу после закрытия Одесского кинофестиваля

Режиссер Терри Гиллиама госпитализировали в больницу сразу после закрытия Одесского кинофестиваля

Сейчас врачи уже разрешили артисту лететь в Лондон.

Британского актера и режиссера Терри Гиллиама, который на Одесском кинофестивале перепутал Украину с Россией, госпитализировали в больницу.

Артиста увезли в медучреждение прямо с Потемкинской лестницы. Причину госпитализации Гиллиама не назвали. Сам же Терри также никак не комментирует данную информацию, пишет издание «Думская» со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Известно, что ночь актер провел в больнице, после чего медики разрешили ему лететь в Лондон.

Отметим, Терри Гиллиам был гостем церемонии закрытия Одесского кинофестиваля. Однако, актер попал и курьезную ситуацию. Во время речи он перепутал Украину с Россией.

Впоследствии Гиллиам извинился за ошибку и поблагодарил зрителей за то, что криками "Слава Украине" вернули его в реальность.

Напомним, что в Одессе завершился 12-й международный кинофестиваль, который начался неделю назад. Актеры и режиссеры уже получили награды.

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