Режиссер "Титаника" Кэмерон раскритиковал Трампа и убежал из США за новым гражданством

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший известный фильм "Титаник", уехал из США.

Дело в том, что 70-летний Кэмерон не соглашается с действиями новоизбранного президента Дональда Трампа. Он считает, что Америка отошла от ценностей, за которые боролась годами, и новый лидер опустошит страну в собственных интересах:

"Это ужасно. Я воспринимаю это, как отход от всего приличного. Америка не отстаивает ничего, если она обходит стороной то, что исторически отстаивала раньше. Это теряет любой смысл, и я думаю, что они опустошат ее (Америку – прим. ред.) так быстро, как только могут, ради собственной выгоды", – подчеркнул Джеймс в интервью Stuff.

Джеймс Кэмерон / Фото: Associated Press

В связи с этим режиссер выбрал для себя новую страну для проживания – Новую Зеландию, которую считал своим домом в течение 14 лет. Более того, Кэмерон даже размышляет об изменении гражданства. Впрочем, даже после эмиграции он говорит, что не чувствует себя в безопасности, потому что "все мы так или иначе живем в одном мире". Тем не менее, радуется, что стал менее причастен к Трампу.

"Я не знаю, чувствую ли я себя здесь в большей безопасности, но точно чувствую, что мне не нужно ежедневно читать обо всем на первых страницах. Потому что просто тошнит от этого. К счастью, в СМИ Новой Зеландии это размещается по крайней мере на третьей странице. Я просто не хочу больше видеть лицо этого человека на первой странице газеты. Это будто наблюдать за автокатастрофой, которая происходит снова и снова", - признался режиссер известных фильмов.

Напомним, недавно скандальный продюсер Потап прокомментировал новый законопроект Минкульта, запрещающий мужчинам-артистам выезжать из Украины во время войны.

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