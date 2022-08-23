Режиссер Ворожбит о Писанке: "Надеялась, что к концу лета вернется на съемочную площадку"

На днях в Киеве прошла церемония прощания с выдающейся украинской телеведущей и актрисой Русланой Писанкой. Ее жизнь забрал рак 19 июля.

Эксклюзивно для "Сніданку с 1+1" ведущему Егору Гордееву удалось взять эксклюзивное интервью у кинорежиссера Наталии Ворожбит.

Именно в ее ленте "Демоны" Руслана Писанка получила главную роль, которую называла самой важной в своей жизни. Егор и Наталья – бывшие шефы Писанки в телевизионной и киножизни. В общем разговоре они обсудили, как Руслана отдавала себя профессии, вместе с тем снималась в кино и ежедневно выходила в прямой эфир шоу "Твій день" и как была уверена, что к концу лета обязательно вернется к профессии.

По словам Гордеева, Руслане очень важно вернуться на большой экран. Также он вспомнил, как актриса и телеведущая высказалась о роли в фильме "Демоны".

"Она мне шепотом сказала: "Я не знаю, но мне кажется, что это самая крутая киноработа в моей жизни", — рассказал телеведущий.

Руслана Писанка / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Сама режиссер Ворожбит очень самокритично относится к своей работе, однако уверяет: Руслана там удивительная и непревзойденная, ее точно такой никто не видел. По ее словам, это действительно новая Руся. Режиссер открыла занавес фильма и эксклюзивно в "Сніданку з 1+1" рассказала о роли Писанки в фильме "Демоны".

"Героиню зовут Нина, для меня это постсоветская Украина. История о том, как в украинское село приезжает россиянин. У героев начинаются отношения, которые сначала напоминают большую любовь, а потом это превращается в их личную войну", — поделилась Ворожбит.

Одним из самых драматичных моментов за последний год жизни Писанки стало ее падение во время спектакля, которое привело к перелому ноги. Именно с тех пор актриса и телеведущая не появлялась ни на съемочной площадке фильма, ни в студии инфотейнмент-шоу "Твій день", где была ведущей. Наталья лично присутствовала в зале во время рокового выступления. Говорит, что сразу поняла, что произошло, однако зрительный зал до последнего думал, что падение Русланы – это сценарный замысел.

Руслана Писанка / Фото: instagram.com/nadyameiher

"Мы до последнего помогали со скорой… Она лежала по центру зала, в платье на финальный выход и спрашивала: "Ну как вам спектакль?". Ну это Руся, настолько ей это было важно. Боль была ужасной, она очень сильно сломала ногу". Но публика от спектакля была в восторге, стонала от счастья, подпевала вместе с ней… Она как богиня танцевала на большом каблуке… Руся потом сказала, что, наверное, так надо, наверное, я куда-то сильно бежала… Мне нужно было думать о приоритетах, остановиться — рассказала режиссер.

О тяжелой болезни актриса рассказала коллегам очень завуалированно. Называла ее "болячкой", но говорила, что к лету она вернется на съемочную площадку. Говорила, что обязательно все поборет и лента "Демоны" будет доснята. "До конца лета я надеюсь, что все будет хорошо, вот так она сказала", — отметила Ворожбит.

Фактически для Русланы Писанки роль Нины в "Демонах" – ее первая главная роль в украинском кино. Сама актриса призналась Наталье о том, что видела нелюбовь украинских режиссеров к ней. А сама Ворожбит это объясняет так: "Они просто ее боялись, потому что она дева и глыба".

Руслана Писанка в фильме "Демоны" / Фото: facebook.com/natalia.vorozhbyt

Егор и Наталья вспомнили, что у Русланы была определенная фишка на кастингах. Например, сильно опаздывать. Однако Писанка могла сразу заполнить пространство собственной энергии. И несмотря на ее популярность, она вообще не имела звездной болезни, капризов, однако была очень профессиональная и трудолюбивая. Наталья добавляет: "Самого преданного человека на съемочной площадке сложно было себе представить".

Ее такой не видели! Режиссер Наталья Ворожбит о последней роли Русланы Писанки в фильме "Демоны"

Ради этой важной роли Писанка не побоялась даже подстричь свои волосы. Егор Гордеев вспомнил, как Руслана сообщила ему об этом. Она пошла на этот шаг и в париках выходила в эфир, чтобы зрители не заметили перемен во внешности.

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