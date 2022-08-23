Режиссер Ворожбит о Писанке: "Надеялась, что к концу лета вернется на съемочную площадку"

На днях в Киеве прошла церемония прощания с выдающейся украинской телеведущей и актрисой Русланой Писанкой. Ее жизнь забрал рак 19 июля.
Эксклюзивно для "Сніданку с 1+1" ведущему Егору Гордееву удалось взять эксклюзивное интервью у кинорежиссера Наталии Ворожбит.
Именно в ее ленте "Демоны" Руслана Писанка получила главную роль, которую называла самой важной в своей жизни. Егор и Наталья – бывшие шефы Писанки в телевизионной и киножизни. В общем разговоре они обсудили, как Руслана отдавала себя профессии, вместе с тем снималась в кино и ежедневно выходила в прямой эфир шоу "Твій день" и как была уверена, что к концу лета обязательно вернется к профессии.
По словам Гордеева, Руслане очень важно вернуться на большой экран. Также он вспомнил, как актриса и телеведущая высказалась о роли в фильме "Демоны".
"Она мне шепотом сказала: "Я не знаю, но мне кажется, что это самая крутая киноработа в моей жизни", — рассказал телеведущий.
Сама режиссер Ворожбит очень самокритично относится к своей работе, однако уверяет: Руслана там удивительная и непревзойденная, ее точно такой никто не видел. По ее словам, это действительно новая Руся. Режиссер открыла занавес фильма и эксклюзивно в "Сніданку з 1+1" рассказала о роли Писанки в фильме "Демоны".
"Героиню зовут Нина, для меня это постсоветская Украина. История о том, как в украинское село приезжает россиянин. У героев начинаются отношения, которые сначала напоминают большую любовь, а потом это превращается в их личную войну", — поделилась Ворожбит.
Одним из самых драматичных моментов за последний год жизни Писанки стало ее падение во время спектакля, которое привело к перелому ноги. Именно с тех пор актриса и телеведущая не появлялась ни на съемочной площадке фильма, ни в студии инфотейнмент-шоу "Твій день", где была ведущей. Наталья лично присутствовала в зале во время рокового выступления. Говорит, что сразу поняла, что произошло, однако зрительный зал до последнего думал, что падение Русланы – это сценарный замысел.
"Мы до последнего помогали со скорой… Она лежала по центру зала, в платье на финальный выход и спрашивала: "Ну как вам спектакль?". Ну это Руся, настолько ей это было важно. Боль была ужасной, она очень сильно сломала ногу". Но публика от спектакля была в восторге, стонала от счастья, подпевала вместе с ней… Она как богиня танцевала на большом каблуке… Руся потом сказала, что, наверное, так надо, наверное, я куда-то сильно бежала… Мне нужно было думать о приоритетах, остановиться — рассказала режиссер.
О тяжелой болезни актриса рассказала коллегам очень завуалированно. Называла ее "болячкой", но говорила, что к лету она вернется на съемочную площадку. Говорила, что обязательно все поборет и лента "Демоны" будет доснята. "До конца лета я надеюсь, что все будет хорошо, вот так она сказала", — отметила Ворожбит.
Фактически для Русланы Писанки роль Нины в "Демонах" – ее первая главная роль в украинском кино. Сама актриса призналась Наталье о том, что видела нелюбовь украинских режиссеров к ней. А сама Ворожбит это объясняет так: "Они просто ее боялись, потому что она дева и глыба".
Егор и Наталья вспомнили, что у Русланы была определенная фишка на кастингах. Например, сильно опаздывать. Однако Писанка могла сразу заполнить пространство собственной энергии. И несмотря на ее популярность, она вообще не имела звездной болезни, капризов, однако была очень профессиональная и трудолюбивая. Наталья добавляет: "Самого преданного человека на съемочной площадке сложно было себе представить".
Ради этой важной роли Писанка не побоялась даже подстричь свои волосы. Егор Гордеев вспомнил, как Руслана сообщила ему об этом. Она пошла на этот шаг и в париках выходила в эфир, чтобы зрители не заметили перемен во внешности.
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