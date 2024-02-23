Режиссер Залевский удивил размером своей пенсии и признался, как стал безработным

Украинский режиссер и дизайнер Алексей Залевский признался, как стал безработным и начал получать пенсию.

Знаменитость в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" признался, что сейчас находится в поисках работы. Однако во время войны это очень сложно. Хотя режиссер и усовершенствовал свои знания по производству кино и выучил определенные программы по монтажу, он пока что не получал соответствующих предложений по работе.

"Я в поисках какой-то работы. Я даже писал некоторым в группе "Киносоюз". Я просто, пока было время, начал изучать программы по монтажу: светокоррекционные, постпродакшн. У меня просто лежит третий фильм. Я понимал, что нанимать компанию, платить средства — у меня сейчас нет этой возможности. Поэтому я сел и начал потихоньку учиться. Потихоньку я выучил все эти основные программы. Но пока нет работы, мне никто не предлагал", — поделился Залевский.

Алексей Залевский / Фото: скриншот с видео

Режиссер искал работу даже на мировом рынке, но с этим тоже пока что не сложилось.

"Я даже выходил на какие-то мировые сайты. Но там за 3-5 долларов в час работать – это такая работа примитивная. Я был готов на такую работу, но пока что у меня не сложилось", — говорит режиссер.

По словам Залевского, сейчас он – пенсионер. Режиссер получает пенсию в размере более двух тысяч гривен.

"Я – пенсионер. Я не шучу! У меня официальная пенсия 2070 гривен", — добавил Залевский.

Напомним, ранее Алексей Залевский откровенно признался, что когда-то у него был секс с мужчиной. Впрочем, как отметил режиссер и стилист, он не относит себя к ЛГБТ-сообществу.

Алексей Залевский

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